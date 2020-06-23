2020-06-23T17:36:59+03:00
Общество

Губернатор Евгений Куйвашев попросил снизить для свердловчан ставку по ипотеке до 2%

С этим предложением глава Свердловской области обратился к правительству России
Юлия СТАЛИНА
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Губернатор Свердловской области просит снизить сумму первоначального взноса с 20 % до 10%.Губернатор Свердловской области просит снизить сумму первоначального взноса с 20 % до 10%.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгений Куйвашев попросил российское правительство снизить ставку по ипотеке. Губернатор Свердловской области обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением: снизить ставку до конца 2020 года до 2%, а также сумму первоначального взноса с 20 % до 10%.

- Пандемия заставила многих отложить свои планы, в том числе это касается и покупки жилья. Но потребность в улучшении для жизни осталась, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Я считаю, что верхняя планка льготного ипотечного кредита должна быть увеличена с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей для городов, в которых живет больше 1 миллиона человек. Надеюсь, мое предложение будет поддержано.

Напомним, губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции в регионе до 29 июня. Соблюдать его обязаны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. В регионе по плану 24 июня пройдет Парад Победы с участием военной техники, с 3 июля выпускники будут сдавать ЕГЭ.

По данным оперативного штаба на 23 июня общее число заболевших коронавирусом свердловчан - 11 311 человек. За последние сутки Covid-19 подтвердили у 182 уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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