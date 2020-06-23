2020-06-23T16:45:58+03:00
Общество

К мавзолею бросают вражеские знамена: уральские мастера создали 75-ти килограммовый поднос к юбилею Победы

Художники изобразили на нем первый Парад в 1945 году на Красной площади
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: администрация Нижнего ТагилаФото: администрация Нижнего Тагила
Изменить размер текста:

Необычную работу представили художники из Нижнего Тагила: в юбилею Победы в Великой Отечественной войне уральские мастера создали 75-ти килограммовый поднос-пано. Авторы идеи – педагоги Уральского колледжа прикладного искусства. На металлическом полотне они изобразили Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года и его самый знаковый момент, когда советские солдаты бросают вражеские знамена и штандарты к мавзолею.

- Уральские мастера создали поднос с названием «Триумф Победы». Очень символично. Это произведение – дань памяти и уважения погибшим и победившим в этой страшной войне. В Нижнем Тагиле, как и в других уральских городах, ковалась Великая Победа нашей страны на предприятиях оборонного промышленного комплекса региона, - сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Фото: администрация Нижнего Тагила

Поднос создали к юбилею Победы. Изготовление гигантского панно и работа над его украшением заняла всего три недели. По словам мастеров, они хотели передать очень важный для нашей истории момент.

- Над созданием подноса трудились несколько мастеров. Поднос выполнен в технике лаковой живописи – это традиционный художественный промысел Среднего Урала. Размер подноса 130 на 170 сантиметров, вес – 75 килограммов. Поднос собран на аргоновую сварку, просечной борт выполнен лазерной резкой, – рассказала директор колледжа Людмила Павленко.

Работа уже победила на российском конкурсе искусств. Сейчас 75-ти килограммовый поднос «Триумф победы» находится в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Губернатор Свердловской области сообщил, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии
Экс-духовник Поклонской отец Сергий отказался общаться с Собчак
Когда в Екатеринбурге откроют торговые центры: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
«Уже хохочем, понимая, что это развод»: жена олимпийского чемпиона Алыпова о мошеннике, представившемся прокурором
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
«Испугался, потому что был без прав»: в Екатеринбурге поймали хулигана-водителя, который сбил маленькую девочку и уехал
Кто такой «предпенсионер»: разъясняет прокуратура
На СвЖД восстанавливают еще два поезда в сообщении с Черноморским побережьем
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Шаумяна
Люди какого возраста заражаются COVID-19 чаще всего: отвечает главный санитарный врач Свердловской области
ВТБ на Южном Урале принял заявки на ипотеку под 6,5% почти на 1 миллиард рублей
Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области
«В магазин идти опаснее, чем на участок»: екатеринбуржцы с высокой температурой смогу проголосовать вместе со всеми
«Дистанцию обеспечить невозможно»: главный санитарный врач Среднего Урала призвал уральцев не идти на Парад Победы
Глава Екатеринбурга потратит 600 миллионов, чтобы избавить жителей Химмаша от вони
1 июля уральцы смогут поддержать Екатеринбург в борьбе за звание «Города трудовой доблести»
В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв автомошенника
«Никаких переговоров с террористами»: в гордуме Екатеринбурга высказались о противостоянии из-за парка за Дворцом молодежи