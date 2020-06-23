К мавзолею бросают вражеские знамена: уральские мастера создали 75-ти килограммовый поднос к юбилею Победы

Необычную работу представили художники из Нижнего Тагила: в юбилею Победы в Великой Отечественной войне уральские мастера создали 75-ти килограммовый поднос-пано. Авторы идеи – педагоги Уральского колледжа прикладного искусства. На металлическом полотне они изобразили Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года и его самый знаковый момент, когда советские солдаты бросают вражеские знамена и штандарты к мавзолею.

- Уральские мастера создали поднос с названием «Триумф Победы». Очень символично. Это произведение – дань памяти и уважения погибшим и победившим в этой страшной войне. В Нижнем Тагиле, как и в других уральских городах, ковалась Великая Победа нашей страны на предприятиях оборонного промышленного комплекса региона, - сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Поднос создали к юбилею Победы. Изготовление гигантского панно и работа над его украшением заняла всего три недели. По словам мастеров, они хотели передать очень важный для нашей истории момент.

- Над созданием подноса трудились несколько мастеров. Поднос выполнен в технике лаковой живописи – это традиционный художественный промысел Среднего Урала. Размер подноса 130 на 170 сантиметров, вес – 75 килограммов. Поднос собран на аргоновую сварку, просечной борт выполнен лазерной резкой, – рассказала директор колледжа Людмила Павленко.

Работа уже победила на российском конкурсе искусств. Сейчас 75-ти килограммовый поднос «Триумф победы» находится в Москве.