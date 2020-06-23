Марафон «Европа-Азия» и «ЗаБег.рф» 2020 в Екатеринбурге: когда пройдет, как записаться, схема дистанций

Казалось бы, любители бега уже расстроились новостью, что два самых знаменитых марафона «Европа-Азия» и «ЗаБег.рф» в этом году отменяются. Всем виной коронавирус. Но организаторы решили объединить усилия и все-таки провести соревнования. Рассказываем, как пройдет марафон «Европа-Азия» и «ЗаБег.рф» 2020 в Екатеринбурге: дистанция, откуда старт, как записаться.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА

«ЗаБег.рф» – всероссийский полумарафон пройдет 2 августа 2020 года одновременно в 85 городах России. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников от Калининграда до Владивостока. Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы».

Ксения Шойгу, руководитель «Лиги Героев» и организатор полумарафона отметила, что у участников будет шанс попасть в «Книгу Рекордов Гиннесса» по одновременному старту. Контролировать процесс будут судьи из мировой организации в каждом городе забега. Кстати, аналогичный рекорд был поставлен в США, где бегуны стартовали одновременно в 30 городах.

- Мы уверены, что люди, которые любят спорт и занимаются, уже засиделись дома. У нас не будет никаких проблем с регистрации. И мы в свою очередь, как организаторы, рады этому, - начала Ксения Шойгу. – Когда мы всем сообщили, о переносе даты марафона, нас поблагодарили, что мы его не отменили вообще. И участники отнеслись к этому с пониманием. Это можно судить по возврату билетов, их было всего 70 по всей стране.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо предварительно зарегистрироваться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТАРТУЕМ ОТ ДРАМТЕАТРА

Полумарафон предполагает четыре дистанции, в Екатеринбурге их будет пять – все потому, что «ЗаБег.рф» совмещен с VI Международным марафоном «Европа-Азия», который проходит на Урале уже шестой раз.

Организаторы предполагают, что на старт в Екатеринбурге выйдут более 5000 бегунов на дистанции: 1 520 метров, 5 километров, 10 километров, 21,1 километров и 42,2 километров.

- На сегодняшний момент на самую длинную дистанцию зарегистрировались 267 бегунов. Мы заметили активность среди участников, они нам пишут, спрашивают. В общем, люди ждут. В этом году было принято решение поменять место старта. В этом году мы в первый раз не будет бежать до стелы «Европа-Азия». Мы делаем два круга по 21 километр. Участник пробегут по центру городу, самому центру Екатеринбурга и увидят значимые объекты. Место старта не стадион «Екатеринбург арена» или площадь 1905 года. Это всеми любимая Октябрьская площадь, которая находится возле Драмтеатра, - рассказывает директор марафона «Европа-Азия» Андрей Уткин.

Организаторы отметили, что место старта и финиша не меняется для каждой дистанции.

Дистанция 1520 метров. Синим помечено место старта. Участники бегут против часовой стрелки, добегают до колледжа Ползунова, разворачиваются и бегут обратно до Октябрьской площади.

Дистанция в 1520 метров. Фото: сайт марафона "Европа-Азия"

Дистанция в 5 километров. Организаторы в этом году добавили к маршруту улицу Царскую, чтобы участники могли увидеть Храм-на-Крови, Главпочтамт, Плотинку.

Дистанция в 5 километров. Фото: сайт марафона "Европа-Азия"

Дистанция 10 километров. Здесь участники смогут увидеть уже «Екатеринбург Арену». Еще добавили отрезок на улице 8 марта.

Дистанция в 10 километров. Фото: сайт марафона "Европа-Азия"

Дистанция 21,1 километров. Участники пробегают до улицы Татищева, поворачивают на Токарей, с нее на Репина, а дальше по Металлургов и так до выезда из города. Затем бегут возвращается обратно.

Дистанция в 21,1 километров. Фото: сайт марафона "Европа-Азия"

Дистанция 42,2 километров. Схема забега такая же, что и у дистанции в 21 километра, только участнику придется сделать два таких круга.

Дистанция в 42,2 километров. Фото: сайт марафона "Европа-Азия"

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайте «ЗаБег.рф» или «Европа-Азия» и приобрести билет на дистанцию. Цена будет зависеть от выбранного маршрута. Самая короткая дистанция стоит 900 рублей, а самая длинная – 2 100 рублей. Бегунов ждут подарки и медали.