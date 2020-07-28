Люди стали больше общаться: как при этом меньше тратить на связь и другие услуги

Статистика последних месяцев показывает, что мы начали гораздо активнее пользоваться всеми услугами связи. Объем интернет-трафика вырос в среднем на 30%, а количество голосовых звонков - на 17%. Это значит, что всем нам перестало хватать для комфортного общения тех пакетов услуг, которыми мы пользовались раньше, и затраты на связь выросли. Но если грамотно рассчитывать бюджет и выбирать подходящие услуги, можно сэкономить на мобильном общении до 8 000 рублей. Разбираемся вместе с «Комсомолкой», какие сервисы больше не нужны.

ТОЛЬКО НУЖНЫЕ СЕРВИСЫ В СМАРТФОНЕ

Согласно опросу, 7 из 10 абонентов недовольны внезапным появлением в их списке услуг оператора лишних сервисов. Главная причина - за их использование систематически списываются средства со счета. Иногда это 3 рубля в день, а иногда 30 рублей. Причем, абонент не всегда замечает, как их подключил. Обычно это происходит из-за случайного нажатия на баннеры на сайтах без прочтения условий оказания услуги или ответа на уведомления, пришедшие на телефон, по невнимательности. В среднем на подписки может уходить до 3 000 рублей в год.

Проверить, какие услуги подключены, а также при необходимости их отключить можно в мобильном приложении на смартфоне, на сайте или с помощью звонка оператору.

фото: Комсомольская правда

Сначала подключаться можно было на безобидные гороскопы, погоду, онлайн-журналы, но с повсеместным распространением интернета они стали неактуальными. Тогда им на смену пришли подписки на видео, стриминговые сервисы и игры. Подписавшись на подобные услуги в интернете, пользователи могли замечать лишние списания с мобильного счета и обращаться за разъяснениями в службу поддержки операторов. Отметив всплеск подобных обращений, некоторые компании начали контролировать этот процесс самостоятельно, чтобы обезопасить своих клиентов. К примеру, у МегаФона недавно появились специальные тарифы #БезПереплат, в них сразу же включена бесплатная опция «Защита от нежелательных подписок» и чтобы случайно не подключить платную подписку, абоненту придет уведомление с просьбой подтвердить запрос.

«Конечно, можно иногда проверять, что у тебя подключено, звонить на справку, заходить в приложение. Но другое дело, когда тебе говорят – никаких неприятных сюрпризов не будет, мы позаботились. Мне нравится гарантия, что во время «прогулок» по различным сайтам ничего лишнего подключено не будет», - делится впечатлениями читательница «КП» Вероника.

Ради справедливости стоит отметить, что многие подписки нужные и полезные. Например, на музыкальные и игровые сервисы, просмотр кино и многое другое. Оптимальным решением будет изучение условий и подключение таких услуг, возможно в комплексе у одного провайдера, что будет дешевле и проще. Какие сервисы могут оказаться полезными, давайте рассмотрим ниже.

БЕЗОПАСНЫЙ КИНОТЕАТР

За последнее десятилетие любовь россиян к походам в кинотеатры только росла. В 2019 году посещаемость достигла максимальной отметки – свыше 200 миллионов человек. Ситуацию изменила пандемия и осознание, что массовый просмотр фильмов можно заменить на домашний безопасный просмотр. Кинотеатры – это места массового скопления людей, и посещать их ещё долго будет небезопасно. К тому же, киноиндустрия адаптировалась в новых условиях, и громкие премьеры все чаще будут проходить онлайн. На походах в кинотеатр можно прилично сэкономить семейный бюджет - в среднем до 2000 рублей в месяц, а вместо них устраивать киносеансы дома в приятной компании.

фото: Комсомольская правда

По статистике, любимым жанром россиян являются комедии, такие весёлые фильмы часто или время от времени смотрят 82% граждан. За последние годы также вырос интерес к кинолентам, основанным на исторических событиях, а также фильмам-сказкам и мультфильмам. В онлайн-кинотеатрах можно составить плейлист по жанрам или просто на неделю вперед, есть возможность получить бонусные фильмы или получить рекомендации к просмотру на основе предпочтений здесь и сейчас.

«Раньше ходил в кино 1-2 раза в месяц. Отдохнуть, развеяться. Но сейчас время диктует свои правила и хорошо, что есть интернет и тысячи фильмов фактически под рукой. Захожу, выбираю фильм под настроение и, конечно, ищу свои плюсы – никаких лишних затрат, назойливых соседей рядом, шума, когда захотел – поставил на паузу», - отмечает читатель «КП» Даниил.

ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С СОБОЙ

Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз. Другие фирмы переводят часть отделов на дистанционную работу и отмечают, что эффективность труда сохраняется. Главное условие в современных реалиях – высокая мобильность.

Интернет в смартфоне, ноутбуке или планшете сейчас легко заменяет домашний, поэтому рабочие задачи, а также игры и другие развлечения можно везде брать с собой, сэкономив при этом до 600 рублей в месяц. Те, кто работают на удалёнке, в летний сезон могут организовать себе коворкинг в парке или на даче, не потеряв при этом качество связи и скорость загрузки документов. Или устроить «переговорку», независимо от компьютера – в гостиной или на кухне.

фото: Комсомольская правда

«Две недели я вынуждена была оставаться дома. Домашний интернет у меня не подключен, выручил мой смартфон и тариф с большим пакетом интернета. Включила мобильную точку доступа и раздала интернет на ноутбук. Так и работала. Никакой разницы от проводного интернета в офисе не заметила. Сейчас даже мечтаю взять ноутбук и поработать где-то на даче или природе», - делится впечатлениями читательница «КП» Мария.

Преимущество мобильного интернета – его можно взять с собой. Сигнал сети сегодня долетает до самых отдаленных мест, а вышку связи можно встретить на вершине горы. Скорость соединения при этом порадует. Так, недавно компания Ookla, разработчик теста для измерения скорости интернета, проанализировала замеры самих пользователей приложения SpeedTest. Самый высокий показатель средней скорости на Среднем Урале зафиксирован на отметке 22,51 Мбит/c, в Екатеринбурге – 29,29 Мбит/с (оператор «МегаФон»). С такими значениями можно оперативно загружать почту, файлы, видео в любом месте.

ДЛЯ СЕБЯ И СОСЕДА

Совместное пользование – отличный тренд последних лет. Самый главный плюс, конечно, экономия при сохранении качества продукции. Помимо этого, такой вариант экономит личное время и силы, избавляя от необходимости искать более выгодные условия. Особенно он актуален для студентов, людей, снимающих жилье совместно и просто для тех, у кого прекрасные отношения с соседями.

Такой формат покупок сегодня можно перенести и в мобильную жизнь. Один wi-fi роутер может обеспечивать интернетом несколько комнат или даже квартир. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас роутером может выступить даже ваш сотовый телефон. Главное, чтобы оператор связи не закрывал раздачу интернета на выбранном тарифе, как, к примеру, на линейке МегаФона #БезПереплат.

фото: Комсомольская правда

«Вечером в нашей семье частенько раздаю интернет с телефона, дочка смотрит мультики на планшете. И удобно, можно отключить, когда спать пора. Еще это отличный вариант занять семью в дороге», - говорит читатель «КП» Виталий.

Поэтому последний лайфхак – следите за новинками в сфере услуг связи. Выгодные и полезные условия появляются ежедневно, и они могут помочь вам неплохо сэкономить.