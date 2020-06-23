Воспитательница, которая пьяная уснула в детской кроватке в Екатеринбурге объяснила, почему это сделала

Утром 23 июня сотрудники прокуратуры Орджоникидзевского района, Роспотребнадзора, МЧС и подразделения по делам несовершеннолетних нагрянули с проверкой в частный детский сад Baby Boom, прославившейся после скандального видео. Отец одного из воспитанников снял, как хозяйка и воспитательница в лице Елены Давыдовой пьяная спит на кроватке.

- Да…Вот такое у нас воспитание в детских садах. И хочу заметить - не бесплатное. Лена у нас в отрубе, - сказал шокированный родитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785008" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге пьяная воспитательница детсада уснула на детской кроватке.Видео: E1.RU

На допросе женщина призналась, что проблем с алкоголем или наркотиками у нее нет. Но в тот день решила выпить вина, пока спят дети. А в итоге уснула сама.

Спящую в детской кроватке пьяную воспитательницу заснял один из родителейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Четкого ответа на вопрос, почему решила пригубить на рабочем месте средь бела дня – не дала. Не для протокола призналась – семейные обстоятельства подтолкнули открыть бутылку вина. Кроме этого выяснилось, что у Давыдовой нет педагогического образования, но она и не предлагает образовательные программы. Имеет среднее-специальное образование бухгалтера.

В течение дня Елена играла с детьми, гуляла и читала книжки. Сейчас детский сад не работает. Официальная формулировка – «до снятия ограничительных мер по коронавирусу в Свердловской области».

Сначала Елена наотрез отказывалась отвечать на вопрос, почему она решила пригубить на рабочем месте. Но позже все-таки рассказала. Оказывается, Елена испытала сильный стресс. У нее умер близкий родственник.

Новость дополняется.