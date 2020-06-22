2020-06-22T12:29:39+03:00
Общество

«Никогда такого не видели»: вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны

На фасаде вывешено 12 полотен, каждый из которых – площадью 350 «квадратов»
Мария Трапезникова
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На фасаде жд вокзала в Екатеринбурге появились полотнища с портретами ветеранов ВОВНа фасаде жд вокзала в Екатеринбурге появились полотнища с портретами ветеранов ВОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня утром на фасаде железнодорожного вокзала в Екатеринбурге появились гигантские баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, которые отсюда ушли на фронт. Все это было сделано в рамках акции «Вокзал памяти».

Как рассказали организаторы, всего будет порядка 12 полотен площадью 350 квадратных метров. На них разместятся 500 фотографий героев войны.

На фотографиях - ветераны ВОВ, которые ушли на фронт с вокзала в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фотографиях - ветераны ВОВ, которые ушли на фронт с вокзала в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Таких масштабных изменений внешнего вида здания свердловчане никогда не видели за всю историю вокзала, - отмечают организаторы. – Вслед за словами ваших воспоминаний проступили любовь, радость, удача, горечь, отчаяние. Все, что принесла война миллионам семей.

Акция "Вокзал памяти" в Екатеринбурге.Видео: instagram.com/vokzalpamyati/

Чтобы украсить фасад вокзала к 22 июня, дню, когда немецко-фашистские войска напали на СССР, организаторы начали работу над проектом заранее. Все фотографии присылали жители Свердловской области. Затем их собирали в полотнища-коллажи и распечатывали. Тем, кто не успел отправить фотографии, расстраиваться не стоит – акция проходит и в онлайн-формате, на сайте проекта.

Многие фотографии попросту не оказались на полотнах - их опубликовали на сайте проекта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие фотографии попросту не оказались на полотнах - их опубликовали на сайте проектаФото: Алексей БУЛАТОВ

Акция приурочена к 22 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акция приурочена к 22 июняФото: Алексей БУЛАТОВ

Оборачиваются даже рабочие Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оборачиваются даже рабочиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего вывешено 12 полотен площадью 350 "квадратов" каждый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего вывешено 12 полотен площадью 350 "квадратов" каждыйФото: Алексей БУЛАТОВ

Все прохожие оборачиваются и фотографируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все прохожие оборачиваются и фотографируютФото: Алексей БУЛАТОВ

Всего - порядка 500 фотографий фронтовиков, ушедших на войну с жд вокзала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего - порядка 500 фотографий фронтовиков, ушедших на войну с жд вокзалаФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в ночь на 22 июня в Екатеринбурге прошла акция «Свеча памяти», в ней приняли участие студенты УрФУ и военнослужащие ЦВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов ВОВ