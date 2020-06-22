«Никогда такого не видели»: вокзал Екатеринбурга украсили портретами ветеранов Великой Отечественной войны
Сегодня утром на фасаде железнодорожного вокзала в Екатеринбурге появились гигантские баннеры с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, которые отсюда ушли на фронт. Все это было сделано в рамках акции «Вокзал памяти».
Как рассказали организаторы, всего будет порядка 12 полотен площадью 350 квадратных метров. На них разместятся 500 фотографий героев войны.
На фотографиях - ветераны ВОВ, которые ушли на фронт с вокзала в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Таких масштабных изменений внешнего вида здания свердловчане никогда не видели за всю историю вокзала, - отмечают организаторы. – Вслед за словами ваших воспоминаний проступили любовь, радость, удача, горечь, отчаяние. Все, что принесла война миллионам семей.
Акция "Вокзал памяти" в Екатеринбурге.Видео: instagram.com/vokzalpamyati/
Чтобы украсить фасад вокзала к 22 июня, дню, когда немецко-фашистские войска напали на СССР, организаторы начали работу над проектом заранее. Все фотографии присылали жители Свердловской области. Затем их собирали в полотнища-коллажи и распечатывали. Тем, кто не успел отправить фотографии, расстраиваться не стоит – акция проходит и в онлайн-формате, на сайте проекта.
Многие фотографии попросту не оказались на полотнах - их опубликовали на сайте проектаФото: Алексей БУЛАТОВ
Акция приурочена к 22 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Оборачиваются даже рабочиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Всего вывешено 12 полотен площадью 350 "квадратов" каждыйФото: Алексей БУЛАТОВ
Все прохожие оборачиваются и фотографируютФото: Алексей БУЛАТОВ
Всего - порядка 500 фотографий фронтовиков, ушедших на войну с жд вокзалаФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, в ночь на 22 июня в Екатеринбурге прошла акция «Свеча памяти», в ней приняли участие студенты УрФУ и военнослужащие ЦВО.
ИСТОЧНИК KP.RU