«Моего ребенка травят»: в Екатеринбурге мать четвероклассника устроила голодовку из-за поборов в школе

- Моего ребенка затравили в школе, - заявляет екатеринбурженка Татьяна Соловьева, которая устроила недельную голодовку.

Сын свердловчанки ходит в четвертый класс гимназии №120 в Екатеринбурге. По словам женщины, с первого года обучения с родителей собирают деньги на различные нужды класса и школы. Татьяна посчитала это незаконны и как только она отказалась скидываться, возникли конфликты, которые отразились на ребенке. Мать четвероклассника утверждает, что сына начали травить.

- Деньги собирались с первого класса. Сначала пять тысяч рублей, затем на уборщицу, шторы, тетрадки. Я все сдавала. Но потом я начала задавать неудобные вопросы по поводу денег. Все началось с того, детей во дворе гимназии пустили бегать по лыжне, засыпанной битыми стеклами. На уборщицу скидываемся, так и на дворника скинемся, почему нет? Я сама собрала стекла, и после этого отказалась платить, - объясняет Татьяна Соловьева.

деньги собирают в общих чатах мессенджеров. Фото: Татьяна Соловьева

Сборы денег школа ведет в общих чатах. Татьяна попробовала найти общий язык с руководством и учителями, но никаких действий не последовало. Затем мать школьника попыталась поднять бунт среди других родителей, ведь, по словам женщины, они тоже были возмущены. Но сразу после этого Татьяну Соловьеву удалили из всех чатов.

Свердловчанка также утверждает, что из-за этого конфликта пострадал ее ребенок. Учителя якобы травят ее сына. Два года назад один из педагогов ударил мальчика по голове.

- Учительница ударила его по голове и сделала это без свидетелей. Естественно мы ничего доказать не смогли. А у меня сын потом спать спокойно не могу. Затем еще через год был другой случай, на физкультуре он неудачно сделал кувырок. Учительница видела это, спросила: «Тебе больно?», но даже в медкабинет не повела, я сама из дома повезла сына в больницу. Впоследствии оказалось, что у него компрессионный перелом двух позвонков, - продолжает мама мальчика.

Татьяна попыталась устроить унт среди других родителей, но ее сразу удалили из чатов. Фото: Татьяна Соловьева

Татьяна голодает уже семь дней, так она пытается привлечь внимание к беспорядку, который происходит в гимназии. Также женщина обратилась в общественную организацию «Гражданский патруль». Те в свою очередь помогли ей составить заявление в прокуратуру. На запрос «Комсомольской правды» в прокуратуре ответили, что о ситуации в курсе, а заявление обрабатывается в течение трех дней.

В Гимназии №120 звонку журналистов не обрадовались. На просьбу позвать директора сказали, что та находится на больничном и неизвестно, когда появится на рабочем месте.

- Мы эту ситуацию пока никак не комментируем. Мы пока не знаем ни о какой прокурорской проверке. По поводу поборов в школу уже приходили представители прокуратуры, ничего не нашли, - сказала «КП-Екатеринбург» заместитель директора гимназии №120 Елена Винокурова.