Один погиб, четверо пострадали: на трассе «Екатеринбург-Тюмень» легковушку разорвало пополам после жесткого столкновения

Жуткая авария произошла на трассе Екатеринбург-Тюмень в воскресенье в 10 часов утра, 21 июня. По данным областного отделения ГИБДД недалеко от города Заречный массовое ДТП с погибшими и травмированными.

Как удалось выяснить, водитель автомобиля «Рено Логан» ехал в сторону Екатеринбурга. Мужчина попытался обогнать другую машину, но во время маневра боком зацепил попутный «Форд». После чего легковушку отбросило на встречные «Опель» и «Ладу». После жесткого столкновения «Рено Логан» разорвало на две части.

- В результате происшествия водитель автомашины Рено Логан погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, ещё четверо ранены, - отметили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД по Свердловской области.

На месте работали полицейские и сотрудники МЧС. Госавтоинспекторы опрашивают очевидцев и делают замеры, а спасатели доставали из-под машин пострадавших пассажиров.

Отметим, из-за аварии движение в районе 43 км автодороги «Екатеринбург-Тюмень» временно затруднено.

- Госавтоинспекция напоминает, что обгон является одним из самых опасных маневров. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, - просят в ГИБДД.