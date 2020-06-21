2020-06-21T10:58:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти дошли до 11 тысяч: в Свердловской области коронавирусом заболели еще 207 человек

Общее число заразившихся Covid-19 стало 10 934 пациента
Юлия СТАЛИНА
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Региональные власти говорят, что мы находимся на плато по заболеванию.Региональные власти говорят, что мы находимся на плато по заболеванию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области люди продолжают заражаться новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки тесты подтвердили Covid-19 у 207 жителей региона. Большая часть из них екатеринбуржцы 103 человека, остальные из других муниципалитетов области.

Таким образом общее число заболевших коронавирусом в 21 июня достигло 10 934

- Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимациих, в том числе 49 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 594. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - заявили в оперативном штабе свердловской области.

В том числе за последние сутки выписали 137 человек. Всего от коронавируса вылечились в Свердловской области 5496 пациентов. Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 70.

ОФИЦИАЛЬНО:

Губернатор Свердловской области начал ослабление ограничений в регионе. Евгений Куйвашев разрешил работу непродовольственных магазинов с отдельным входом, а также отменил запрет на продажу алкоголя после 19 часов. Еще одно важно изменение в сторону снятие режима самоизоляции - проведение массовых мероприятий. 20 июня на стадионе "Екатеринбург Арена" прошел футбольный матч с болельщиками на трибунах.

А вот пока рестораны и кафе остаются открытыми, но их у них появилась надежда вскоре заработать. Это произойдет в следующем этапе снятия ограничений, то есть в ближайшем будущем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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