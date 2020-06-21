2020-06-21T09:32:49+03:00
Общество

«Сейчас мы в бессрочном отпуске»: Николай Коляда рассказал, когда откроется его театр

Две недели назад уральский драматург распустил труппу и закрыл двери своего детища
Юлия СТАЛИНА
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Фото: страница в соцсети "Вконтакте" Николая КолядыФото: страница в соцсети "Вконтакте" Николая Коляды
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Жизнь после карантина в Свердловской области постепенно начинает налаживаться. Вот недавно губернатор региона анонсировал открытие ресторанов, кафе и летних веранд. Не за горами возобновление работы театров. Больше всего этой новости обрадовался известный уральский драматург Николай Коляда. Режиссер и владелец «Коляды-театра» провел прямой эфир в соцсети «Вконтакте» вместе с актерами Александром Замураевым и Игорем Баркарь.

- У нас тоже настроение повеселело, хотя говорят, что театры откроются в самую последнюю очередь. Но мы перетерпим. С вашей помощью. В марте и апреле я платил зарплату всем актерам, а в театре работает 65 человек, это случилось благодаря пожертвованиям, которые вы сделали, - начал Николай Коляда.

А еще две недели назад Николай Коляда закрыл свой театр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А еще две недели назад Николай Коляда закрыл свой театр.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще в начале июня Коляда объявил о бессрочном отпуске всех актеров и сотрудников. Драматург распустил труппу и закрыл двери театра. Однако режиссер признался, что открытие вновь возможно уже в сентябре этого года.

- Сейчас все находятся в бессрочном отпуске, может быть, до 1 сентября, а может быть, до 1 августа. Я надеюсь, что все как-то успокоится. Посмотрим, может быть, нам разрешат играть, чтобы в зале было меньше человек, чем обычно, - добавил владелец «Коляда театра».

Кстати, надежды драматурга не беспричинные. Еще несколько недель назад возможность проведения массовых мероприятий даже не представлялась. А 20 июня на стадионе «Екатеринбург Арена» прошел первый за два с половиной месяца футбольный матч. Губернатор официально разрешил проводить подобные встречи на открытом воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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