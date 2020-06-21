2020-06-20T22:07:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 21 июня 2020 года: смертей от COVID-19 все больше, но скоро откроют кафе

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 21 июня 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 20 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10481 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9932 человека.По данным на 20 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10481 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9932 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Редакция «КП»-Екатеринбург делает ежедневные сводки новостей по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области», сообщаем все самое важно по состоянию на утро 21 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

За последние 24 часа на Среднем Урале было зарегистрировано 224 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случай новой коронавирусной инфекции. Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ.

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Было выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов. Зарегистрировано еще 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев достигло 69.

КАФЕ И РЕСТОРАНАМ БЫТЬ!

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал открытие общепита в регионе. Это может произойти после следующего этапа снятия ограничений.

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- Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - написал глава Среднего Урала.

ФУТБОЛ НЕ ЗАДАЛСЯ

ФК «Урал» провел первый матч после возобновления чемпионата страны. На едва заполненных трибунах «Екатеринбург Арены» было около 3 500 человек, именно столько может вмещать стадион в условиях пандемии. К печали уральских фанатов главная команда Свердловской области уступила дома казанскому «Рубину» со счетом 1:2.

Уже в начале первого тайма хозяева забили благодаря усилиям Михала Кухарчика. Но позже Хвича Кварацхелия забил ответный гол эффектным ударом через себя после подачи с углового.

Во втором тайме гости смогли выйти вперед: все тот же Хварацхелия прорвался по флангу и отдал пас на Солтмурада Бакаева, который отправлял мяч уже в пустые ворота.

Концовку матча «Урал» провел в большинстве, красную карточку за грубый фол против Эрика Бикфалви получил Вячеслав Подберезкин. Но воспользоваться численным преимуществом «шмели» так и не сумели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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