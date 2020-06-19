Захвативший женский монастырь отец Сергий заявил, что настоятельница сбежала после просьбы сдать тест на COVID-19

На Youtube-канале скандального отца Сергия вышло новое обращение. В нем он обвиняет сбежавшую настоятельницу Среднеуральского монастыря в отказе сдать тест на коронавирус. Схигумен и бывший духовник Натальи Поклонской прославился на всю страну после того, как пошел против екатеринбургкой епархии и сбежал с церковного суда.

Представители РПЦ были возмущены заявлениями отца Сергия (Романова), в частности он призывал массово посещать храмы и церкви в Пасху. А на этой неделе, 17 мая, священнослужитель провел в своей обителе показательную службу, на которой присутствовали хоккеист Павел Дацюк и актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Схиигумен Сергий Романов - Где вера в чистоте - там нет раскола! / Среднеуральский женский монастырь.19.06.2020 - Схиигумен Сергий Романов - "Где вера в чистоте - там нет раскола!" / Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

- Игуменья Варвара — не мать и не мачеха. Сначала тестирование, потом вакцинация, затем — чипизация и фашистский режим. С каким именем ассоциируется такая матушка Варвара? - заявил схигумен в новом обращении.

В пресс-службе епархии назвали новое заявление отца Сергия «фейковой информацией». Ранее там призывали молиться о вразумлении схигумена. А отъезд настоятельницы Варвары объяснялся нежеланием вступать в конфликт.

- Ради умирения ситуации настоятельница Среднеуральского женского монастыря игумения Варвара (Крыгина) по благословению Правящего Архиерея, приняла решение вместе с верными Церкви и своим монашеским обетам сёстрами, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, - ранее сообщали в епархии.

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