А маска-то не настоящая: Уральский ГУФСИН дорисовал маски сотрудникам

Свердловский ГУФСИН решил похвастать деревянным паровозиком и качелью, которые смастерили в ИК-26. Свои поделки они подарили социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Золушка» Тавдинского района. И как полагается, сотрудники ГУФСИН сфотографировались на фоне своих подарков, установленных на детской площадке. Одно «но»: сотрудники были без медицинских масок. А ведь в Свердловской области до сих пор действует масочный режим.

Прежде, чем рассылать фотографии СМИ, в ведомстве решили покреативить. И дорисовали сотрудникам недостающие маски. А сейчас разбираются, чья это была инициатива.

А вот и фото без художественной обработки. Как видно, масок не было. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

- Вроде бы добрая тема - помогли детскому дому, изготовили для них красивый паровозик. А сейчас разбираемся, была обработка фотографии или не было, - вздыхает пресс-секретарь ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко. – Есть и у меня сомнение, что на сотруднике детского дома не маска. Но никакого умысла тут не было. Съемка производилась на улице, где маску носить не обязательно. Зачем и как это получилось, мы сейчас разбираемся. Криминала никакого мы не видим, все-таки это открытое пространство. Паровозик, как вы видите, настоящий, дети рады, будут играть на нем летом.

Также Александр Левченко отметил, что такая история произошла впервые. Обычно сотрудники ГУФСИН всегда находятся на фото в масках. Кроме того заключенные пошили в учреждении два миллиона масок, в которых сейчас ходят жители региона.