«Врачи сказали, Лиза останется “овощем”»: свердловчанка борется за жизнь восьмилетней дочери, которая пострадала в аварии

Семья Пушкаревых из Екатеринбурга помнит 23 декабря прошлого года как страшный сон, но, к сожалению, это было наяву. В этот день у Татьяны Пушкаревой погиб в ДТП муж Максим, а также женщина едва не потеряла дочь. Тогда восьмилетняя Лиза вместе с папой стояли на перекрестке улиц Стачек и Энтузиастов, ждали пока загорится светофор. Шли в художественную школу. Но случилась авария: автомобиль Ford столкнулся с встречной «Газелью», а ту от удара выбросило на тротуар в пешеходов. Максим скончался на месте, а Лизу в тяжелом состоянии попала в реанимацию.

Муж Татьяны погиб на месте аварии, а Лиза получила тяжелые травмы. Фото: предоставлено Татьяной Пушкаревой.

Девочка впала в кому, перенесла девять операций, в том числе трепанацию черепа, была подключен к аппарату ИВЛ.

- Лизе сделали девять операций на голове. До апреля она лежала в реанимации, затем нас перевели отделение паллиативной помощи Областной детской больницы и вот только на днях выписали домой. Ест она через трубку, дышит тоже. Она в сознании, открывает глазки, смотрит, - рассказывает Татьяна Пушкарева.

Страшное ДТП случилось на перекрестке улиц Стачек и Энтузиастов. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Чтобы Татьяне было чуть проще ухаживать за Лизой и ребенку было комфортнее, необходима медицинская функциональная кровать и ортопедический матрас. Электропривод дает возможность регулировать подъем головной и ножной частей, а матрас ячеистого типа предотвращает появление пролежней. Девочка находится в лежачем состоянии постоянно, движения у нее полностью отсутствуют.

Еще ей необходим портативный аспиратор или хирургический отсасыватель. Аспиратор поможет безболезненно очистить дыхательные пути. Все это стоит больших денег, после смерти мужа Татьяна осталась одна с двумя маленькими детьми. Помимо Лизы у нее еще есть двухгодовалая дочь. Также от супруга остался кредит в 700 тысяч рублей. Но больше всего Татьяна мечтает поставить на ноги Лизу. Врачи не дают никаких положительных прогнозов.

- Врачи сказали, ваш ребенок овощ. Вы даже не надейтесь. Они не дают нам никаких надежд. Максимум она будет глазками водить. Я как любая мать верю в чудо. Есть детки, которые восстанавливались после таких случаев, - добавила свердловчанка.

Сейчас девочка не ходит и не разговаривает. Фото: предоставлено Татьяной Пушкаревой.

Татьяна не намерена опускать руки и ищет врачей в других клиниках страны, которые готовы взяться за их сложный случай. Сейчас собирает документы, чтобы отправить в один из медцентров в Новосибирске.

Если вы хотите помочь восьмилетней Лизе Пушкаревой приобрести функциональную кровать, ортопедический матрас, портативный аспиратор, вы можете сделать перевод в благотворительный фонд "Мы вместе", где открыт официальный сбор на сумму 145 тысяч рублей. Перейдите по ссылке.

Если вы готовы оказать любую другую помощь семье Пушкаревых, оставляем телефон мамы девочки Татьяны 8-902-261-83-32.

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