Начистоту: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «КП»
В прямом эфире обсуждаем с главой города самые насущные вопросы из жизни уральской столицы
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отвечает на вопросы журналистов и слушаетелейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 18 июня, в 17.00 на радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) в гости пришел глава города Александр Высокинский. В прямом эфире наш ведущий будет обсуждать с ним ключевые вопросы из жизни уральской столицы в эпоху борьбы с коронавирусом. Также мы ведем стрим из радиорубки, следить за которым можно здесь:
В гостях у радио "Комсомольская правда" - глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Powered by Restream https://restream.io/ Гость: Александр Высокинский, глава города Екатеринбурга
ИСТОЧНИК KP.RU