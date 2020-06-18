2020-06-18T15:47:21+03:00
Общество

Начистоту: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в эфире радио «КП»

В прямом эфире обсуждаем с главой города самые насущные вопросы из жизни уральской столицы
Данил СВЕЧКОВЛюдмила ВАРАКИНА
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отвечает на вопросы журналистов и слушаетелейГлава Екатеринбурга Александр Высокинский отвечает на вопросы журналистов и слушаетелейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 18 июня, в 17.00 на радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92.3 FM) в гости пришел глава города Александр Высокинский. В прямом эфире наш ведущий будет обсуждать с ним ключевые вопросы из жизни уральской столицы в эпоху борьбы с коронавирусом. Также мы ведем стрим из радиорубки, следить за которым можно здесь:

В гостях у радио "Комсомольская правда" - глава Екатеринбурга Александр Высокинский.Powered by Restream https://restream.io/ Гость: Александр Высокинский, глава города Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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