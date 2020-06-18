2020-06-18T12:58:28+03:00
Недвижимость

Онлайн-конференция «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»

Стоит ли срочно покупать жилье и брать ипотеку? Правда ли, что скоро квартиры начнут дорожать? Ответим на эти и другие вопросы вместе с экспертами из государственных структур и представителями банков уже в эту пятницу, 19 июня в 11:00 на онлайн-конференци
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Конференция начнется 19 июня в 11:00Конференция начнется 19 июня в 11:00
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Приглашенные эксперты: Илья Михайлович Бартош, начальник отдела стратегического развития строительной отрасли Министерства строительства Свердловской области; Олег Попков, директор дивизиона Екатеринбург Уральского Банка Реконструкции и Развития; Антон Игоревич Сандалов, руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге. Модератор конференции — Павел Филиппов, журналист и руководитель digital-направления Комсомольской правды в Екатеринбурге.

Онлайн-конференция Деловая пятница: ипотека в период кризиса 19 июня.Стоит ли срочно покупать жилье и брать ипотеку? Правда ли, что скоро квартиры начнут дорожать? Ответим на эти и другие вопросы вместе с экспертами из государственных структур и представителями банков уже в эту пятницу, 19 июля в 11:00 на онлайн-конференции Деловая пятница: ипотека в период кризиса

«Деловая пятница» — это встреча представителей бизнес-сообщества, власти, журналистов, общественников для обсуждения актуальных вопросов для Екатеринбурга и Свердловской области. Здесь обсуждаются актуальные вопросы в сфере ЖКХ, недвижимости, здравоохранения. Спикеры максимально открыто обсуждают экологические реформы, высокотехнологичную медицину, банковские продукты и комфортную городскую среду.

Подключайтесь в пятницу 19 июня в 11:00 на ural.kp.ru , а также в наших соцсетях Вконтакте, Фейсбук и в Одноклассниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стоит ли срочно покупать жилье и брать ипотеку? Правда ли, что скоро квартиры начнут дорожать? Ответим на эти и другие вопросы вместе с экспертами из государственных структур и представителями банков уже в эту пятницу, 19 июня в 11:00 на онлайн-конференци
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