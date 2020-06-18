Президент «Урала»: «Если «Ростову» засчитают техническое поражение – это будет несправедливо»

Чуть больше суток остается до возобновления чемпионата России по футболу. Но не для «Ростова» Валерия Карпина – сразу шесть его подопечных сдали положительный тест на коронавирус. Речь идет о Романе Еременко, Деннисе Хаджикадуниче, Хорене Байрамяня, Матиасе Норманне, Ивелине Попове и Арсении Логашове. Команда уже заявила об уходе на двухнедельный карантин.

С таким графиком клуб не сыграет четыре матча из девяти оставшихся. При этом не исключен вариант, что «Ростову» засчитают технические поражения.

- Я считаю, что это будет несправедливо, - рассказал в ходе пресс-конференции президент ФК «Урал» Григорий Иванов. – Разве Карпин и его игроки виноваты, что такая ситуация возникла за два дня до начала игр?! «Ростов» одним из первых начал сдавать тесты на коронавирус, видимо подхватили уже после этого. Я всегда говорил, да и сейчас считаю, что чемпионат надо было досрочно завершить.

В «Урале» тоже не обошлось без COVID-19, опасным вирусом переболел нападающий Павел Погребняк. Кстати, накануне он подарил врачам холодильник в знак благодарности.

Погребняк вручил подарки врачам ГКБ № 14 ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Футболисты наши сегодня сдали тест на коронавирус. Это был уже четвертый тест для нас. Каждая игра будет для нас в убыток, на трибунах «Екатеринбург Арены» будет лишь 10% от общей вместимости – 3 500 человек. Это утверждено Роспотребнадзором. Мы будем распределять места так, чтобы фанаты держали социальную дистанцию. Маски и перчатки будут выдаваться при входе на стадион. За это отдельное спасибо руководству региона, - добавил Иванов.