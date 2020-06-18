Роспотребнадзор передумал: сначала уральцам разрешили купаться в двух озерах, а теперь запретили и там

В начале июня региональный Роспотребнадзор назвал два водоема на территории Свердловской области, где можно купаться без риска заболеть или получить травму. Исследования специалистов прошли озеро Щучье в Тавдинском ГО и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. По результатам, вода соответствовала всем требованиям санбезопасности.

Однако накануне Роспотребнадзор выпустил объявление, согласно которому купаться нельзя даже там: повторные исследования воды показали плохие результаты.

- В соответствии с проведенными исследованиями, вода озера Щучье соответствует требованием СанПин. Однако хозяйствующий субъект, который отвечает за эту зону рекреации, не проводит постоянный лабораторный контроль воды, поэтому Роспотребнадзор не может гарантировать качество и безопасность воды в озере, - заявили в ведомстве.

Проще говоря, за водоемом тоже нужно регулярно ухаживать. И если этого не делать, то купаться в нем будет небезопасно. На момент проверки на территории озера Щучье все было хорошо, однако во время повторного визита специалистов ситуация испортилась – за ним просто никто не ухаживал.

У озера Шарташ немного другая ситуация – в нем качество воды в районе Восточного берега не соответствует «гигиеническим требованиям к охране поверхности вод» - окраска столбика составила 10 сантиметров. Другими словами, вода в озере оказалась мутной и не очень приятно пахла. Но, как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это не страшно.

- По большому счету на здоровье это никак не повлияет, но, тем не менее, вода не отвечает санитарным требованиям. Мы не можем брать на себя ответственность и говорить, что вода безопасна, - добавили там. – Потому что отвечает за качестве все-таки хозяйствующий субъект. Мы, конечно, тоже периодически берем пробы с одного и того же водоема, но делаем это довольно редко.

Таким образом, Роспотребнадзор заявил, что в Свердловской области нет водоемов, которые бы соответствовали требованием санитарного законодательства. Поэтому и купаться нигде в регионе нельзя. Напомним, что всего были проверены 14 водоемов.