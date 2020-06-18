2020-06-18T08:14:02+03:00
Общество

Роспотребнадзор передумал: сначала уральцам разрешили купаться в двух озерах, а теперь запретили и там

Изначально проверку ведомства прошли озеро Щучье и Восточный берег Шарташа
Мария Трапезникова
Поделиться:
Изначально проверку прошли озеро Щучье и Восточный берег Шарташа, но теперь купаться нельзя даже тамИзначально проверку прошли озеро Щучье и Восточный берег Шарташа, но теперь купаться нельзя даже тамФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В начале июня региональный Роспотребнадзор назвал два водоема на территории Свердловской области, где можно купаться без риска заболеть или получить травму. Исследования специалистов прошли озеро Щучье в Тавдинском ГО и Восточный берег Шарташа в Екатеринбурге. По результатам, вода соответствовала всем требованиям санбезопасности.

Однако накануне Роспотребнадзор выпустил объявление, согласно которому купаться нельзя даже там: повторные исследования воды показали плохие результаты.

- В соответствии с проведенными исследованиями, вода озера Щучье соответствует требованием СанПин. Однако хозяйствующий субъект, который отвечает за эту зону рекреации, не проводит постоянный лабораторный контроль воды, поэтому Роспотребнадзор не может гарантировать качество и безопасность воды в озере, - заявили в ведомстве.

Проще говоря, за водоемом тоже нужно регулярно ухаживать. И если этого не делать, то купаться в нем будет небезопасно. На момент проверки на территории озера Щучье все было хорошо, однако во время повторного визита специалистов ситуация испортилась – за ним просто никто не ухаживал.

У озера Шарташ немного другая ситуация – в нем качество воды в районе Восточного берега не соответствует «гигиеническим требованиям к охране поверхности вод» - окраска столбика составила 10 сантиметров. Другими словами, вода в озере оказалась мутной и не очень приятно пахла. Но, как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это не страшно.

- По большому счету на здоровье это никак не повлияет, но, тем не менее, вода не отвечает санитарным требованиям. Мы не можем брать на себя ответственность и говорить, что вода безопасна, - добавили там. – Потому что отвечает за качестве все-таки хозяйствующий субъект. Мы, конечно, тоже периодически берем пробы с одного и того же водоема, но делаем это довольно редко.

Таким образом, Роспотребнадзор заявил, что в Свердловской области нет водоемов, которые бы соответствовали требованием санитарного законодательства. Поэтому и купаться нигде в регионе нельзя. Напомним, что всего были проверены 14 водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге поймали воришку интернет-кабелей
«Его богослужения – не являются законными»: настоятель Храма на Крови - об опальном отце Сергие, захватившем монастырь
Три раза в неделю: из Кольцово снова можно будет улететь в Красноярск
В центре Екатеринбурга снесли нелегальный киоск
Полиция проводит проверку: в Екатеринбурге на штрафстоянке сгорели четыре машины
На борьбу с COVID-19 на Среднем Урале выделили 7,6 миллиардов
«Ослепило солнце»: в Екатеринбурге иномарка сбила подростка, переходившего на «зеленый»
В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Авиационная
Сталинградский «Тополь Победы» дал корни в Нижнем Тагиле
В Екатеринбурге поймали мошенницу, обворовавшую горожан на шесть миллионов
Прославились на весь мир: The Telegraph написал о скандальном уральском схиигумене, который «захватил» женский монастырь
Иван Ургант высмеял уральского схиигумена, который «захватил» женский монастырь
«46 раз за два года привлекался к ответственности»: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП
Будет дождливо и пасмурно: к выходным в Екатеринбурге похолодает
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире