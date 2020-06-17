2020-06-17T19:44:54+03:00
Происшествия

«Из уважения к его родителям»: Ефремову предложили бесплатный курс лечения от наркозависимости

Руководитель екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» готов обеспечить безвозмездную помощь актеру, устроившему смертельное ДТП [видео]
Олег ГАЛИМОВ
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Ефремову грозит до 12 лет лишения свободыЕфремову грозит до 12 лет лишения свободыФото: Борис КУДРЯВОВ
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Глава известного фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков предложил бесплатный курс лечения от наркозависимости актеры Михаилу Ефремову, который устроил смертельную аварию. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве, когда внедорожник артиста выехал на полосу встречного движения и протаранил «Газель».

Экспертиза показала, что в момент столкновения Ефремов был пьян, а также в состоянии наркотического опьянения. На время следствия Ефремов будет находиться под домашним арестом.

- За 20 лет работы мы накопили огромный опыт, позволяющий понять причины, которые приводят к употреблению наркотиков, и разработать индивидуальную программу реабилитации, - рассказал Жуков. - Мы готовы на безвозмездной основе предоставить место в реабилитационном центре фонда Заслуженному артисту России исключительно из уважения к его родителям - великим талантливым актерам Олегу Ефремову и Алле Покровской, которые были гордостью России. Нам очень жаль, что сын не стал продолжателем семейных традиций, но каждый человек имеет право воспользоваться шансом. И мы предлагаем ему этот шанс.

Кроме этого 17 июня впервые о ситуации высказался сын Ефремова Никита. Свою позицию он выразил через Instagram.

efremovefremovefremovefremov
Папа, я тебя очень люблю
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- Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно, - отметил Ефремов-младший.

Ранее «КП» сообщало, что эксперт по лжи разоблачил актера по его видеообращению, снятым на четвертый день после аварии. Профайлер пришел к выводу, что текст был отчетливо выучен, а во всем выступлении искренними можно считать фразу «Слава Богу, мама моя не видела».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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