«Из уважения к его родителям»: Ефремову предложили бесплатный курс лечения от наркозависимости
Глава известного фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков предложил бесплатный курс лечения от наркозависимости актеры Михаилу Ефремову, который устроил смертельную аварию. ДТП произошло на Смоленской площади в Москве, когда внедорожник артиста выехал на полосу встречного движения и протаранил «Газель».
Экспертиза показала, что в момент столкновения Ефремов был пьян, а также в состоянии наркотического опьянения. На время следствия Ефремов будет находиться под домашним арестом.
- За 20 лет работы мы накопили огромный опыт, позволяющий понять причины, которые приводят к употреблению наркотиков, и разработать индивидуальную программу реабилитации, - рассказал Жуков. - Мы готовы на безвозмездной основе предоставить место в реабилитационном центре фонда Заслуженному артисту России исключительно из уважения к его родителям - великим талантливым актерам Олегу Ефремову и Алле Покровской, которые были гордостью России. Нам очень жаль, что сын не стал продолжателем семейных традиций, но каждый человек имеет право воспользоваться шансом. И мы предлагаем ему этот шанс.
Кроме этого 17 июня впервые о ситуации высказался сын Ефремова Никита. Свою позицию он выразил через Instagram.
- Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно, - отметил Ефремов-младший.
Ранее «КП» сообщало, что эксперт по лжи разоблачил актера по его видеообращению, снятым на четвертый день после аварии. Профайлер пришел к выводу, что текст был отчетливо выучен, а во всем выступлении искренними можно считать фразу «Слава Богу, мама моя не видела».
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ИСТОЧНИК KP.RU