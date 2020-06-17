«Это не шутки»: дочка уральского прокурора заболела COVID-19

Дочь прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, Арина, заразилась коронавирусом. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook, попросив как можно серьезнее относиться к COVID-19 и тем условиям, в которых сейчас приходится жить.

- Тот факт, что ограничения во второй половине июня стали снимать с космической скоростью, еще вовсе не значит, что мы победили «ковид», - объяснила Арина. – Носите, пожалуйста, маски, пользуйтесь антисептиком, заботьтесь о близких, объясняйте старшему поколению, что это не штуки. Будьте здоровы!

Чуть позже девушка добавила, что сейчас она находится дома, на самоизоляции, и ждет результатов КТ, после которых и будет принято решение: госпитализироваться или нет. Как объясняют медики, если легкие поражены менее, чем на 25%, то считается, что пациент переносит болезнь в легкой форме. Ему назначают специальные препараты, после чего отправляют лечиться на дому. Но если цифра больше 25%, тогда человека направляют в больницу под круглосуточное наблюдение врачей.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 9 789 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 54 человек погибли, но еще 4 469 человек медикам удалось полностью вылечить.

Кстати, накануне во время брифинга министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков озвучил, у скольких людей выработался иммунитет на коронавирус. Тесты на антитела прошли пока что порядка 10 тысяч человек.

В Свердловской области с 9 июня началось поэтапное снятие ограничительных мер. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться непродовольственным магазинам - но только тем, у кого есть отдельные входы с улицы и площадь не больше 400 «квадратов». Однако сразу после этого начался ежедневный прирост заболевших. Поэтому было принято решение продлить самоизоляцию еще на неделю - до 22 июня.

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