«Обучал новобранцев стрельбе из пулемета»: в Екатеринбурге 95-летнего ветерана поздравили фронтовыми песнями под аккордеон

Во двор своего дома Александр Николаевич Чистяков выходит бодро, по-боевому, несмотря на солидный возраст – только вчера ему исполнилось 95 лет. А на улице его встречают под музыку аккордеона, военные из ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Одетые в форму времен Великой Отечественной войны, словно боевые товарищи они присаживаются с Александром Николаевичем за столом с солдатским чаем и поют песни военных лет: «Смуглянку», «Катюшу» и, конечно же, «День Победы»… Подобным образом – чаем и песнями под аккордеон – военнослужащие сейчас поздравляют уральских ветеранов войны с 75-летием Победы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785213" frameborder="0"></iframe> Военные в Екатеринбурге поздравили ветерана ВОВ с днем рождения.Алексей БУЛАТОВ

- Это люди-легенды. Они – свидетели тех страшных событий, - говорит старший сержант Роман Резепин, солист ансамбля песни и пляски краснознаменного Центрального военного округа. – Их знания, их воспоминания надо передавать из поколения в поколение, чтобы такой войны никогда в жизни не повторялось.

Выбор инструмента – аккордеон – в ансамбле объясняют просто: в годы Великой Отечественной войны для советских солдат это был самый доступный музыкальный инструмент. Часто играть приходилось на трофейных немецких аккордеонах, брошенных германскими солдатами при отступлении. Слушая фронтовые песни, сидя за столом, Александр Николаевич начинает улыбаться. А в уголке глаза собирается слеза.

Александра Николаевича поздравили не только с 75-летием Победы, но и с 95-летием. День рождения у него прошел 15 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень хочу, чтобы не было у вас того, что было у нас, - говорит Александр Чистяков. - Чтобы жили вы мирно.

В перерывах между песнями, он вытирает пальцем влагу с глаз и вспоминает, как в годы войны молодые парни снова и снова уходили на фронт и не возвращались. Его призвали в армию в январе 1943 года – 17-летнего выпускника 8 класса из деревни под Костромой. Направили в Муром в учебную часть, где готовили пулеметчиков. Среди своего потока устройство этого оружия он выучил лучше всех, из-за чего командование попросило его остаться в части и обучать новобранцев, то есть готовить пулеметчиков к бою. Солдат привозили, он обучал их, после чего молодые люди отправлялись на фронт.

При звуке фронтовых песен, Александр Чистяков порой не мог сдержать слез.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я тоже хотел на фронт, но наш командир полка меня не отпускал никуда, - вспоминает Александр Чистяков. – Говорил: «Я без тебя, как без рук». В итоге я подготовил два взвода пулеметчиков. В 1943 году у нас на все училище был лишь один пулемет, но затем экономика встала на военные рельсы и нам для занятий выделили еще три. По одному на каждое отделение.

9 мая 1945 года Александр Николаевич был уже в Ленинграде. Дело в том, что в 1944-м его отправили в военно-ветеринарное училище, эвакуированное в Вельск из Ленинграда, куда оно вернулось незадолго до окончания войны.

Во времена Великой Отечественной войны самым доступным музыкальным инструментом для солдат был аккордеон.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы уже знали, что Победу скоро объявят, сидели, ждали, - говорит Александр Чистяков. – И вот, в два часа ночи по радио, которое у нас не выключали, объявляют, что война закончилась. Юрий Левитан сказал! И представьте, что после этого творилось в Ленинграде. Жуть! Все кричали, обнимались, целовались… Это была радость Победы, радость от того, что люди выжили. И дай вам бог, чтобы хоть у вас все было хорошо, мирно, спокойно в жизни...