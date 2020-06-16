2020-06-16T13:45:52+03:00
Происшествия

Несли на носилках несколько километров: уралец сорвался со скалы Малые Черти

Мужчина упал с высоты около семи метров
Евгений СТОЯНОВ
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Мужчина приземлился на небольшой камень. Фото: предоставлено Александрой МананковойМужчина приземлился на небольшой камень. Фото: предоставлено Александрой Мананковой
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В воскресенье, 14 июня, со скалы Малые Черти, которая находится в поселке Исеть под Верхней Пышмой, упал мужчина. Он был в компании, которая даже не сразу поняла, что произошло.

Невольным свидетелем инцидента стала организатор дог-треккинга и катаний на хаски в Среднеуральске Александра Мананкова. В тот день она вместе с мужем, детьми и двумя собаками тоже отдыхала на скалах. Именно Александра вызвала спасателей и скорую, пока подвыпившая компания осознавала, что происходит.

Мужчина приземлился на небольшой камень. Еще один оказался всего в 20 сантиметрах от его головы. Если бы падение пришлось на него, то итог бы был гораздо печальнее.

- Мужчине на вид около 30 лет. Он упал с высоты примерно в 7 метров, - делится Александра с «КП».

Пострадавший был в компании с другим мужчиной и двумя девушками, которые устроили на скале пикник с алкоголем.

О произошедшем Александра рассказала у себя в Instagram, где указала место на скале, откуда упал мужчина

О произошедшем Александра рассказала у себя в Instagram, где указала место на скале, откуда упал мужчина

- Пока мы не крикнули им, что их друг упал, было ощущение, что они этого вообще не отражали, - рассказывает Александра. – Его друг бросился к нему и начал пытаться поднять голову, стал бить по щекам, но мой муж сразу крикнул, что пострадавшего нельзя трогать. Мало ли, какие у него могли быть травмы.

Компания рассказала, что пострадавший выпил только бутылку пива. Правда, когда на место ЧП прибыли спасатели, друзья признались, что на самом деле пили коньяк с колой.

Пострадавшего транспортировали специалисты служба спасения Свердловской области. Фото: предоставлено Александрой Мананковой

Пострадавшего транспортировали специалисты служба спасения Свердловской области. Фото: предоставлено Александрой Мананковой

Александра позвонила в единую диспетчерскую службу в 16:40. Но спасатели прибыли только в 18:50. Это было связано с тем, что добраться к скалам Малые Черти - непросто. От ближайшей дороги, по которой может проехать машина скорой помощи, нужно идти пешком несколько километров, а тропа состоит из затяжных подъемов и спусков.

- Спасатели осмотрели мужчину, сказали, что позвоночник и таз у него целы, но нога точно сломана. Однозначно есть сотрясение и ушибы мягких тканей. Его понесли на носилках в сторону Чертова Городища, - вспоминает Александра.

Помогать спасателям бросились не только свидетели ЧП, но и случайные туристы, оказавшиеся на скалах. Мужчины несколько раз менялись пока несли носилки с пострадавшим.

В службе спасения Свердловской области, специалисты которой занимались транспортировкой пострадавшего, информацию о ЧП подтвердили.

- Пострадавший упал со скалы. Специалисты службы спасения выезжали на место и занимались транспортировкой пострадавшего до кареты скорой помощи, - рассказали «КП» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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