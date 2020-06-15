2020-06-15T19:19:53+03:00
Общество

«Проснулся, а дом горит»: в Екатеринбурге пожарные спасли из огня трех человек

ЧП произошло на улице Комвузовской
Илья МОХОВ
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8 июня на улице Комвузовской загорелся двухэтажный жилой дом.8 июня на улице Комвузовской загорелся двухэтажный жилой дом.
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В Екатеринбурге отличились пожарные, которые тушили дом на Комвузовской, 21. Пожар там случился еще 8 июня. Около двух часов ночи загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного барака.

- На площади в четыре квадратных метра повреждено домашнее имущество и межкомнатная перегородка в квартире, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

Из огня были спасены трое людей.

Из огня были спасены трое людей.

Пламя очень быстро расходилось по квартире. Горела мебель, перегородки… К месту ЧП помимо пожарных прибыли и полиция, и «скорая». Сами же пожарные в этот момент спасали из огня хозяйку горевшей квартиры.

- У нее дверь была открыта, так пожарные надели на нее маску дыхательную и вывели из подъезда, сама она была немного не в себе, - рассказывают соседи погарельцев. - Потом они еще мужика, который живет квартирой выше, спасли. Он спал, когда на первом этаже все пылало. Они его стуком в дверь разбудили и когда он открыл, также с помощью дыхательной маски вывели, в чем был – почти нагишом.

Также по данным МЧС из огня был спасен и третий человек - его огнеборцы вывели, как и первых двух, с помощью дыхательного аппарата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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