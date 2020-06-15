Студентам Уральского федерального университета устроят выпускной в игре Minecraft

Выпускной у студентов Уральского федерального университета в этом году будет необычным. Причина очевидная – разгул коронавируса. Из-за него отмечать праздник придется не на площади перед главным корпусом вуза, а дома, сидя у компьютера.

Впрочем, пусть и пройдет выпускной дистанционно, но запомнится вчерашним студентам надолго, ведь по задумке он состоится в... Minecraft (популярная компьютерная игра, в которой игроки строят из кубов различные здания, - Прим. Ред.).

На этой площади в Minecraft 4 июля соберутся выпускники. Фото: пресс-служба УрФУ

Ведь, как выяснилось за время карантина, Minecraft это не только развлечение, но и отличная площадка для онлайн-встреч и мероприятий. Например, в минувшее воскресенье Большой драматический театр имени Товстоногова в Санкт-Петербурге показал в Minecraft пьесу «Вишневый сад» Антона Чехова. Для этого в игре была воссоздана сцена и зрительный зал.

Для выпускного УрФУ в Minecraft тоже пришлось воссоздать аутентичные декорации - главный корпус университета и площадь перед ним. То есть ровно то самое место, где каждый год выпускники в торжественной обстановке подбрасывают в небо свои конфедератки. Осталось только дождаться 4 июля, когда к игре начнут подключаться выпускники.

Подготовка мантий выпускников идет прямо сейчас.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас есть разные сценарии праздника в онлайн-формате в разных онлайновых играх. Но лишь Minecraft позволяет воссоздать площадь перед главным корпусом УрФУ, - объясняют в пресс-службе вуза. - Также мы решили, что основную часть активности проведем в интернете на площадке социальной сети Вконтакте. Это будет марафон, который начнется в 10.00 с различных конкурсов. В 17.00 стартует большое шоу в прямом эфире с приглашением различных известных выпускников. Часть из них придет в специально построенную студию. Отсюда будем вести прямой репортаж.

Кстати, сами конфедератки и мантии выпускники все же получат. Больше 6 тысяч комплектов сейчас готовится для доставки студентам на дом и в общежития. Заниматься этим будут волонтеры, а также почтовая служба и служба такси.

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Больше фотографий с хода подготовки к выпускному в УрФУ, смотрите здесь: