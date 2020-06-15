2020-06-15T13:42:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за голосования по поправкам в Конституцию перенесли опрессовки

Второй этап гидравлических испытаний сдвинули на неделю
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге из-за голосования по поправкам в Конституцию перенесли опрессовкиВ Екатеринбурге из-за голосования по поправкам в Конституцию перенесли опрессовкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на неделю переносят второй этап опрессовок. Причиной стало голосование по поправкам в Конституцию РФ. Изначально второй этап должен был пройти с 29 июня по 2 июля, но теперь техиспытания состоятся с 6 по 9 июля.

- Поставлена задача обеспечить максимальную безопасность наших граждан в ходе голосования во время пандемии коронавируса – должна проводиться регулярная дезинфекция, обрабатываться столы для голосования, урны, полы и все остальное, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ЕТК Дмитрий Бурдаков.– А для качественной уборки и соблюдения всех санитарно-гигиенических норм нужна горячая вода.

Многие жители Свердловской области во время проведения первого этапа опрессовок жаловались, что горячую воду отключали во время самоизоляции, когда многие целыми днями сидят дома. В ЕТК объяснили, что не стали отменять гидравлические испытания просто из-за того, что ограничительные меры в регионе могут растянуться еще на неделю, месяц или даже два. Как, собственно, и произошло – сегодня губернатор продлил режим самоизоляции до 22 июня.

- Срок, сколько мы будем находиться в таком режиме, никто не знает. А сети нам ремонтировать надо. Вот мы за этот месяц уже отремонтировали обратные трубопроводы. А здесь есть конкретный день – 1 июля, продлевать голосование никто не будет, - объяснили в ЕТК. - Третий этап пройдет по плану: с 3 по 6 августа.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Однако можно будет проголосовать на своем участке и раньше, в течение недели – начиная с 25 июня.

График ремонта тепловых станций и котельных в Екатеринбурге летом 2020 года проведут:

Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.

ТЭЦ Уралметпром: с 15 мая по 15 июня.

Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.

Среднеуральская ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.

Котельная на улице Гурзуфской: с 10 по 29 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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