«Услышала рекламу по радио»: екатеринбурженка перевела 1,3 миллиона аферистам, обещавшим вернуть сгоревшие в «МММ» деньги

24 мая пожилая жительница Екатеринбурга услышала по радио рекламу. Голос диктора обещал вернуть деньги вкладчикам, пострадавшим от финансовых пирамид. 83-летняя пенсионерка когда-то вложилась в «МММ» и поверила, что ей и в правду помогут вернуть сгоревшие в пирамиде Сергея Мавроди деньги. Пенсионерка позвонила по номеру телефона, начинавшемуся на «8-800». Вежливый голос на другом конце провода пообещал помочь, а еще попросил бабушку оставить свои данные.

- На следующий день ей перезвонила неизвестная женщина, которая рассказала, что пропавшие деньги найдены за границей. Звонившая пояснила, что для возврата денежных средств необходимо перевести на счет, который она укажет, сумму в 100 тысяч рублей. Это якобы необходимо для проведения обменных операций с валютой, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Пенсионерка сняла эту сумму со своего сберегательного счета и перевела ее мошенникам через почтовое отделение. Поняв, что бабушка попалась на крючок, хитрые аферисты продолжили обрабатывать пенсионерку. Они под разными предлогами просили екатеринбурженку перевести еще. В итоге в период с 27 мая по 5 июня пенсионерка по требованию неизвестной женщины сделала еще несколько переводов на суммы от 100 до 400 тысяч рублей. Всего бабушка перевела аферистам 1360 000 рублей.

Мошенница отстала от бабушки только когда поняла, что у пенсионерки на счету закончились деньги. После этого аферистка перестала выходить на связь. Лишь тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

Женщина обратилась в полицию только 8 июня. В разговоре с силовиками она вспомнила, что местный участковый предупреждал ее о том, что пенсионеры – легкая добыча для мошенников. К сожалению, это не помогло бабушке избежать с ними встречи, ведь звонившие были так убедительны…

После произошедшего полицейские завели уголовное дело по части четыре статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

- Сотрудниками органов внутренних дел проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на розыск и изобличение преступников, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Полиция в очередной раз призывает людей быть внимательными и не переводить деньги неизвестным людям, ни под каким предлогом.

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