«Был на грани смерти»: кинолог ИК-2 Екатеринбурга спас жизнь тонувшему на Визовском пруду мужчине

В среду, 10 июня, кинолог ИК-2 в Екатеринбурге, прапорщик внутренней службы Сергей Софронов, гулял на Визовском пруду и решил искупаться, ведь погода была очень жаркой. Как вдруг заметил, что кто-то в воде зовет на помощь – один из купающихся тонул. Не раздумывая, Сергей бросился в воду и вытащил едва не погибшего человека. После чего своими силами принялся оказывать ему первую помощь – до того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии и карета скорой помощи. К счастью, благодаря его четким и грамотным действиям, трагедии удалось избежать.

- Мужчина находился в метрах 50-ти от меня. С помощью других отдыхающих мне удалось вытащить его на берег, но он не подавал никаких признаков жизни, поэтому мне пришлось самому оказывать ему первую медицинскую помощь, - вспоминает Сергей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784903" frameborder="0"></iframe> Кинолог ИК-2 в Екатеринбурге спас жизнь тонущему на Визовском пруду.Видео: ГУФСИН по Свердловской области

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, Сергей родом из Тавдинского района – он родился и вырос в селе Городище, где окончил 9 классов и пошел продолжать обучение в Тавдинском колледже имени Елохина. Будущий кинолог учился на мастера столярно-плотничных и паркетных работ.

В 18 лет, как и многие его товарищи, был призван в армию. А после нее решил служить в УИС, выбрав профессию кинолога, потому что с детства очень любил собак. Свою службу он начал осенью 2018 года в ИК-2. Кстати, работа в колонии у Сергея – наследственная, его дядя, Олег Потемкин, также служил в ИК-19 в Тавде.

У Сергея на службе две собаки. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- На службе у меня две собаки: кобель породы немецкая овчарка Ерхан, которому четыре года. А также моя маленькая девочка Эльба. Ей всего восемь месяцев, я ее обучаю, - рассказывает Сергей. – А дома у меня ханаанская овчарка Барни, которой всего два года.

В планах у молодого человека – поступить во Владимирский институт ФСИН России и дальше продолжить карьеру кинолога. Кстати, за свой благородный поступок Сергея представят к награде МЧС за спасение утопающего. Руководство ГУФСИН направит соответствующее ходатайство в ГУ МЧС России по Свердловской области.