Бил со всего размаху: камера наблюдения сняла, как отец-изувер напал на семимесячного ребенка в Екатеринбурге

На камеру записи видеонаблюдения, расположенную на 8 марта,127, попали жуткие кадры. На них отец избивает собственного семимесячного ребенка. Напомним, все произошло накануне. Непутевый отец решил таким криминальным способом успокоить своего сына, который начал плакать. В момент произошедшего и отец и мама мальчика была пьяны.

Камера наблюдения сняла как отец бьет своего семимесячного ребенка.Видео: E1.RU

На кадрах видео, опубликованного порталом E1.RU, видно, как отец мальчика – мужчина довольно крупной комплекции – подходит к калитке дома вместе с коляской.

В какой-то момент он начал со всего размаху бить ребенка, сидящего в коляске. Горе-отец нанес сыну не меньше пяти ударов. В какой-то момент у калитки появились двое очевидцев, один из них что-то сказал мужчине, но диалог шел мирно. Никто из очевидцев явно не собирался кардинально вмешиваться в происходящее. Правда, отчетливо разобрать, что происходит на записи сложно из-за солнечных бликов.

Как рассказали в ГУ МВД, отец ребенка к уголовной ответственности до этого не привлекался. Зато попадал в поле зрения полиции из-за того, что колотил жену (за побои предусмотрена административная ответственность).

Сейчас по факту произошедшего проверку проводит СКР и прокуратура.

Несколько лет назад в Екатеринбурге произошел схожий случай. На Уралмаше отец-изувер несколько раз ударил собственного 4-летнего сына головой об асфальт. Его приговорили к 9 годам колонии.

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