2020-06-14T11:14:28+03:00
Происшествия

«40 человек на ИВЛ»: в Свердловской области за сутки выявили 254 случая коронавируса

200 случаев зафиксировано в Екатеринбурге
Евгений СТОЯНОВ
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Состояние 84-х госпитализированных пациентов оценивается как тяжелоеСостояние 84-х госпитализированных пациентов оценивается как тяжелоеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области выявили 254 новых случая COVID-19. Как уточнили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, больше всего больных выявлено в Екатеринбурга (+200). Также коронавирус зафиксировали у жителей Белоярского, Березовского, Верхней Пышмы, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Североуральска, Тугулымского и Режевского городских округов.

Всего по последним данным в регионе зарегистрировано 9325 случаев COVID-19.

- Состояние 84 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 40 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе.

Число больных средней тяжести составляет 617 человек. Остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки из больниц выписали 123 человека. Всего уральские врачи вылечили 4144 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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