2020-06-14T08:04:40+03:00
Происшествия

Следователи рассказали, какие увечья пьяный екатеринбуржец нанес семимесячному сыну

В коляске, где лежал малыш, мать увидела следы крови
Евгений СТОЯНОВ
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Этой историей занялся Следственный комитетЭтой историей занялся Следственный комитетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге силовики продолжают разбираться в вопиющем случае. Накануне стало известно о том, что 38-летнего екатеринбуржца заподозрили в избиении собственного семимесячного сына. Из предварительных данных от свердловского полицейского главка следовало, что непутевый отец распустил руки в надежде угомонить младенца во время прогулки. Вскоре мать обнаружила в коляске следы крови, но что именно отец сделал малышу, было не до конца ясно.

Поскольку пострадавшем в данной истории является ребенок, делом занялись следователи СК.

- На данный момент установлено, что 38-летний екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома по улице 8 марта, ударил рукой по лицу своего 7-месячного сына, находившегося в коляске. В результате действий мужчины коляска перевернулась, и ребенок выпал из нее, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также следователи подтвердили, что поводом для неадекватной реакции со стороны горе-отца стало то, что младенец громко плакаЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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