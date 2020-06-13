2020-06-13T23:42:06+03:00
Происшествия

«Чудовищным способом пытался успокоить»: в Екатеринбурге отец избил семимесячного младенца

Непутевого отца и его супругу уже доставили в отдел полиции для дачи показаний
Олег ГАЛИМОВ
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Очевидцы вызвали полицию. Мужчину увезли в отделение, женщину сначала вместе с ребёнком доставили в больницу, а потом в то же отделение полиции.Очевидцы вызвали полицию. Мужчину увезли в отделение, женщину сначала вместе с ребёнком доставили в больницу, а потом в то же отделение полиции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге полиция допрашивает 38-летнего мужчину, который подозревается в избиении семимесячного сына. Инцидент произошел у дома № 127 по улице 8 Марта. По предварительной информации от свердловского главка МВД, непутевый отец распустил руки в надежде угомонить младенца во время прогулки.

- Этому ЧП предшествовало злоупотребление родителями спиртными напитками, — рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. — В определенный момент мальчик заплакал, отец взял коляску и сказал супруге, что сейчас его успокоит. Когда вскоре мать услышала истошный крик малыша, она обнаружила следы крови в коляске. Вероятно, горе-родитель каким-то абсолютно криминальным и чудовищным способом попытался что-то сделать, чтобы мальчик не плакал.

Дом, в котором живет семья. Фото: Google maps

Дом, в котором живет семья. Фото: Google maps

Сейчас грудничку оказывают помощь в больнице, а его родители дают показания. К расследованию ЧП уже подключились органы опеки, но вскоре материалами заинтересуется и Следственный комитет. В полиции отметили, что мужчина ранее попадал в их поле зрения лишь по административным статьям. И все они связаны с избиением жены.

- Скорее всего, собранные по данному факту материалы органы внутренних дел передадут для принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный СКР, - добавил полковник Горелых.

Напомним, что две недели назад в Екатеринбурге суд вынес приговор по громкому делу об истязании до смерти 6-летнего мальчика, который скончался в приемной семье. Первой на скамье подсудимых оказалась Гила Германская, женщину признали виновной в избиении сына Никиты и отправили в колонию на 12 лет.

Ожидается, что в ближайшее время в суд поступит и уголовное дело мужа осужденной – Михаила Германского. Он также может оказаться за решеткой, его обвиняют по тем же статьям.

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В Екатеринбурге мать, забившую до смерти приемного сына-инвалида, отправили на 12 лет в колонию

Гила Германская была признана виновной по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и «Истязание» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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