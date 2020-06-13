2020-06-13T10:25:56+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали адвоката, которого подозревают в мошенничестве

На его счету сразу несколько эпизодов фиктивных оформлений ДТП
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге задержали адвоката, которого подозревают в мошенничествеВ Екатеринбурге задержали адвоката, которого подозревают в мошенничествеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сотрудники регионального УФСБ задержали адвоката Виктора Кольцова, которого подозревают в мошенничестве. Операция проходила с участием бойцов подразделения «Альфа».

- Да, его действительно задержали по подозрению в мошенничестве, - подтвердил «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах, но от дальнейших разъяснений пока отказался.

Кроме того, по данным источника, Виктор Кольцов причастен к мошенничеству при оформлении фиктивных ДТП и получении страховых выплат. На его счету сразу несколько подобных эпизодов.

Виктор Кольцов состоит в Адвокатской палате Свердловской области, его офис располагается в Екатеринбурге, на улице Мичурина. До его конторы «КП-Екатеринбург» дозвониться не удалось, так же как и до Адвокатской палаты. По данным коллег Кольцова, его отец также в прошлом был адвокатом.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области, как и в пресс-службе регионального СКР отказались от комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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