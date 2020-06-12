Двухлетняя девочка выпала с шестого этажа в Екатеринбурге и осталась жива

Ребенок выпал из окна в Екатеринбурге и едва не разбился на смерть. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

ЧП случилось вечером 12 июня на улице Уральской, 10. Из окна на шестом этаже выпала двухлетняя девочка и выжила. Ребенок получила травмы. На место происшествия вызвали скорую и малышку увезли в больницу.

В СКР сообщили, что сейчас ведомство проверяет семью пострадавшего ребенка.

— Следственный комитет Кировского района проводит доследственную проверку по факту выпадения из окна дома ребенка. Следователь выехал на место происшествия, он работает с очевидцами, — рассказали нам в пресс-службе Следственного Комитета по Свердловской области.

Следователи выясняют, кто виноват в случившемся.

Напомним, летом учащаются случаи выпадения детей из окон. Особенно опасными становятся москитные сетки. Когда малыш упирается на них, конструкция может не выдержать такой вес и упасть вниз. Никогда не оставляйте детей возле окна без присмотра взрослых.