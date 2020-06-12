2020-06-12T15:07:25+03:00
Общество

Россия стала совершеннолетней: в Нижнем Тагиле девушка с патриотичным именем отпраздновала День рождения

Тезка нашей Родины призналась, что устала от повышенного к ней вниманию из-за имени
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
дома девушку зовут ласково Росей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесовдома девушку зовут ласково Росей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов
Изменить размер текста:

Что такое Родина рассказывают еще в детском саду, а в школе приучают любить свою страну. А вот жительницу Нижнего Тагила родители приучили быть патриотом еще с пеленок – ведь девушку назвали России. Да и родилась девочка за два дня до национального праздника Дня России.

10 июня свердловчанке по имени Россия Евгеньевна Шрамкова исполнилось целых 18 лет. Но дома ее зовут ласково Росей. Свое совершеннолетие юная патриотка отмечала в кругу близких людей. Но обладательницу необычного имени в День рождения пришел поздравить мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Поздравить девушку с патриотичным именем пришел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

Поздравить девушку с патриотичным именем пришел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

- Сейчас наша Россия учится в колледже. Она выбрала профессию визажиста, - рассказывает мама Роси Людмила. – Дочка уже взрослая, но она очень гордится тем, что ее так назвали. Хотя уже устала от такого внимание.

К слову, такое имя девушке дал отец Евгений. Когда жена была беременна дочерью, глава семейства прочитал книгу, где главную героиню звали Россия. А фамилия у нее была Счастливая.

Россия станет визажистом, когда окончит колледж. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

Россия станет визажистом, когда окончит колледж. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

- Мне это так понравилось. И я решил: пусть у нас будет две России. Одна – большая, необъятная мать. А вторая маленькая, близкая - дочка. И главное счастливая… - говорил Евгений «Комсомолке» еще 18 лет назад.

Рося планирует окончить колледж на визажиста и поступить в институт. Но на какую специальность, пока не определилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижнем Тагиле живет девочка с простым именем… Россия. В преддверии дня России журналисты «КП» съездили в гости к тезке нашей Родины, чтобы узнать, каково жить с таким патриотическим именем, и что оно изменило в судьбе девочки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса
«Хочу отдаться профессионалам»: звезда «Уральских пельменей» требует открыть фитнес центры
В Свердловской области водитель сбил ребенка на велосипеде, который резко вылетел на дорогу
Захватите зонтики: какая будет погода в Екатеринбурге в День России
В Свердловской области будут судить банду, которая вывела за границу 2 миллиарда рублей
В пятницу в Свердловской области будут грозы и град
Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат
Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, когда получит выплаты технический персонал больниц, лечащих пациентов с COVID-19
Когда выпускники школ Свердловской области смогут получить аттестаты: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом
Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о том, можно ли отменить карантин 12 июня
В Ивделе в отделении полиции обнаружили тело 54-летнего мужчины
На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России
99-летнего уральского ветерана, воевавшего в Маньчжурии, поздравили персональным концертом во дворе
Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков
Огромная рука-маска и накладная кошачья мордочка: женщины из уральской колонии показали как творчески защититься от коронавируса
Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России