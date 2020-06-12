Россия стала совершеннолетней: в Нижнем Тагиле девушка с патриотичным именем отпраздновала День рождения

Что такое Родина рассказывают еще в детском саду, а в школе приучают любить свою страну. А вот жительницу Нижнего Тагила родители приучили быть патриотом еще с пеленок – ведь девушку назвали России. Да и родилась девочка за два дня до национального праздника Дня России.

10 июня свердловчанке по имени Россия Евгеньевна Шрамкова исполнилось целых 18 лет. Но дома ее зовут ласково Росей. Свое совершеннолетие юная патриотка отмечала в кругу близких людей. Но обладательницу необычного имени в День рождения пришел поздравить мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Поздравить девушку с патриотичным именем пришел мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

- Сейчас наша Россия учится в колледже. Она выбрала профессию визажиста, - рассказывает мама Роси Людмила. – Дочка уже взрослая, но она очень гордится тем, что ее так назвали. Хотя уже устала от такого внимание.

К слову, такое имя девушке дал отец Евгений. Когда жена была беременна дочерью, глава семейства прочитал книгу, где главную героиню звали Россия. А фамилия у нее была Счастливая.

Россия станет визажистом, когда окончит колледж. Фото: департамент информационной политики Свердловской области/ Илья Колесов

- Мне это так понравилось. И я решил: пусть у нас будет две России. Одна – большая, необъятная мать. А вторая маленькая, близкая - дочка. И главное счастливая… - говорил Евгений «Комсомолке» еще 18 лет назад.

Рося планирует окончить колледж на визажиста и поступить в институт. Но на какую специальность, пока не определилась.

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