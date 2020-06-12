«Цвет кожи и национальность не главное»: сын Павла Погребняка высказался против расизма

То, что произошло в Америке неделю назад, тронуло не только взрослых, но и, как оказалось, детей. Напомним, во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда мужчина скончался, когда его прижал к земле полицейский. Это стало поводом к массовым протестам и беспорядкам в США и Европе. Люди вышли на улицу, чтобы сказать нет расизму. Вот и сын футболиста команды «Урал» Павла Погребняка высказал свое мнение против неравенства.

Артем, так зовут старшего ребенка в семье Погребняк, отметил, что расизм это ужасно его не должно быть в 21-ом веке. Рассуждения мальчика сняла на камеру его мама, известная светская львица и жена футболиста Мария Погребняк. Видео появилось на страничке в Instagram у супруги нападающего «Урала».

- Вещи, которые я слышу в новостях сейчас и в последнюю неделю, они ужасны. Расизм продолжает процветать, несмотря на то, что его должны были искоренить ещё в XX веке. Я совсем не ожидал, что он будет существовать в XXI веке. Люди должны стать более дружелюбными друг к другу. Все должны быть равны и иметь равные права. Я дружу с разными людьми из разных стран и наций, в том числе из Японии, из Африки. Все они умные, мне нравится разговаривать с ними. Цвет кожи и национальность не главное. Главное быть хорошим человеком. Думать нужно только об этом, а судить человека по цвету кожи, по его национальности очень глупо, - говорит Артем.

mariapoga_ Сын Павла Погребняка высказался против расизма

- Я рада, что дети это понимают, - подписала видео Мария.

Свою речь сын футболиста произнес на английском языке. В комментариях поддержали мальчика и заметили идеальное произношение. По словам Марии Погребняк, их дети свободно владеют языком, Артем с юного возраста жил в Англии, а сейчас вместе с двумя братьями учится в британской школе.

Напомним, Артем старший ребенок в знаменитой семье. У Павла и Марии есть еще двое сыновей: Павел и Алексей.

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