2020-06-11T16:58:05+03:00
Общество

Судьи свердловского Уставного суда заработали за прошлый год 24 миллиона на четверых, хотя рассмотрели только два дела

За год доходы каждого из судей выросли на круглую сумму
Евгений СТОЯНОВ
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Также судьи отчитались об имуществе которым владеютТакже судьи отчитались об имуществе которым владеютФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге судьи Уставного суда Свердловской области опубликовали декларации о доходах за прошлый год. Как следует из документов, размещенных на сайте суда, за прошлый год доходы четырех судей существенно возросли. Хотя, согласно документам, работы у них стало меньше. В 2019 году суд рассмотрел всего лишь два дела, а вот в 2018 году их было сразу три.

Больше всего за 2019 год заработал председатель суда Вадим Пантелеев. Его годовой доход составил 7 млн рублей (в 2018 году было 6,4 млн). Согласно декларации он владеет загородным участком площадью 1,5 тысячи квадратных метров, жилым домом площадью 173 «квадрата», квартирой, площадь которой без малого 40 квадратных метров, а также 16-метровым гаражом. Также у председателя суда имеется в пользовании квартира в 106,3 квадратных метра и автомобиль Toyota Highlander.

Доходы заместителя председателя суда Натальи Крисько за 2019 год по сравнению с предыдущим выросли почти на миллион рублей. За прошлый год она заработала 6,5 млн рублей против 5,6 млн рублей в 2018 году. Улучшился у Натальи Крисько и автопарк. Она сменила машину с Opel Mokka на Volkswagen Tiguan. Из недвижимости за ней числится только машиноместо площадью в 30 квадратных метров. В пользовании судьи находятся две квартиры, площадь которых 144 и 167,5 квадратных метра, а также дача площадью в 222 метра.

Еще один заместитель председателя суда Роман Тараборин заработал за прошлый год 4,9 млн рублей. Это на 800 тыс. рублей больше, чем в 2018-м. Этот судья оказался самым бедным в плане недвижимости. Согласно декларации в собственности у него ее совсем нет. Из транспорта у Романа Тараборина есть лишь снегоход Bombardier Skandic. Зато его супруге принадлежит земельный участок площадью 644 квадратных метров. Еще в пользовании у семьи Тарабориных есть квартира площадью 86,5 квадратных метра.

Выросли доходы и Антона Казанцева – работающего в Уставном суде Свердловской области в должности судьи. За прошлый год он заработал 5,5 млн рублей против 4,8 млн в 2018-м. На него оформлены автомобиль Toyota Land Cruiser 120, автоприцеп, и квартира площадью 129 квадратных метра, которой он владеет вместе с супругой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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