Екатеринбург одним из первых городов России получит лекарство от коронавируса «Авифавир»

Екатеринбург оказался в числе российских городов, которые первыми получат лекарство от коронавируса «Авифавир». Об этом сегодня, 11 июня, заявили в Российском фонде прямых инвестиций. Его доставят в клиники и фармацевтические организации. Помимо столицы Урала препарат также получит Московская, Ленинградская, Новгородская, Кировская, Нижегородская области и республика Татарстан.

- В июне в российские больницы будет поставлено 60 тысяч курсов «Авифавира», - добавляют в Российском фонде прямых инвестиций. - При необходимости объем производства может быть увеличен до двух миллионов курсов в год.

Данные по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области на 11 июня 2020 года.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В фонде отмечают, что «Авифавир» это лишь один из двух препаратов в мире, которые зарегистрированы, как средство против COVID-19.

- Препарат доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, - добавляют в фонде. - «Авифавир» 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ.

Добавим, что накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что одна упаковка «Авифавира» стоит 22 тысяч рублей. При этом одному пациенту требуется 2-3 таких упаковки.

- Но закупать мы его будем. Сейчас ждем квоту на закупку, которую региону выделит Минздрав России, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.