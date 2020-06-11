Даже Грета Тунберг позавидует: уральская пенсионерка украсила весь дом пластиковыми крышками

Этот деревянный дом видно еще с конца улицы: цветной фасад и яркий забор выделяется среди других соседских. На воротах мотогонщики, рядом персонажи из советских мультфильмов – рисунки выложены мозаикой. Подходишь ближе и удивляешься еще больше, потому что вся эта красота сделана из обычных пластиковых крышек.

Сказочные персонажи радуют глаз.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сказочный дом находится в селе Боярка Свердловской области. Журналисты «Комсомолки» решили узнать, кто хозяин такого креатива и отправились в гости. Встретила нас 75-летняя Светлана Николаевна Кузеванова.

- К вашему приезду я специально посчитала, сколько ушло крышек на все мое искусство. 130 тысяч крышек. С дороги видно только немного, у нас весь двор этим украшен, - рассказывает пенсионерка и зовет зайти.

Одну картину собирают до трех месяцев.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заходим во двор и снова «ахаем», попадаем, словно в музей. Гараж, сараи, дом – все украшено мозаикой. Тут вам и ангелочки смотрят на тебя сверху, рядом феи порхают над тобой, а у забора пасутся курочки.

Светлана Николаевна здесь живет с мужем Александром Яковлевичем. Вместе и рукодельничают: пенсионерка придумывает рисунок и потом собирает общее полотно, а супруг отвечает за техническую часть – сверлит отверстия в крышках. Картина связана леской. Работа кропотливая, приходится долго подбирать цвета, но оно того стоит.

Мозаика собрана из пластиковых крышек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этим я уже занимаюсь пятнадцать лет. Началось все с ковриков для бани. У нас тогда еще был сад и соседка где-то увидела, что из крышек делают коврики. Она знала, что я вышиваю, предложила мне тоже попробовать. И потом меня уже не остановить, - шутит рукодельница.

- На одно такое полотно ушло два месяца, - показывает на ворота супруг Александр Яковлевич. – Собираем зимой, а как наступает лето, вешаем.

Муж рукодельницы Александр Яковлевич помогает жене.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяйка дома на пенсии уже двадцать лет. Всю жизнь Светлана Николаевна работала на заводах: сначала мастером, затем начальником участка. Как только ушла в заслуженный отпуск, решила не сидеть на месте. Руки к делу привыкли. Успевает огород вскопать, грядки прополоть, а в перерывах собрать мозаику.

Дом Кузевановых местная достопримечательность. Проезжающие мимо машины останавливаются и фотографируют. А соседи уже знают об увлечении хозяев и сами приносят крышки.

- Так иногда выходишь, а на воротах висит пакет с крышками. Ну и сами тоже собираем, ничего не выкидываем, все идет в дело, - продолжает пенсионерка.

Светлана Николаевна уже двадцать лет на пенсии.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хобби уральской пенсионерки может позавидовать даже эко-активистка Грета Тунберг. Ведь кроме крышек в переработку идут и все целлофановые пакеты, которые используют в хозяйстве пожилая пара. Из них Светлана Николаевна вяжет коврики. Их потом используют во дворе, бане.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784383" frameborder="0"></iframe> Уральская пенсионерка украсила свой дом мозаикой из пластиковых крышек.Алексей БУЛАТОВ

У Кузевановых двое сыновей, трое внуков и правнук. Дети поддерживают маму и ее увлечения, а малышня радуются сказочному двору и с удовольствием в нем играет.

- Я мечтала попасть в программу «Сам себе режиссер». Как-то увидела, что там показали пенсионерку, которая делает поделки из крышек. Но у нас тогда была украшена только одна стенка. Решила отложить, пока не сделаем весь дом. А сейчас узнала, что программа закрылась, - расстроена рукодельница.

Еще пенсионерка вяжет коврики из целлофановых пакетов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бросать свое хобби женщина не собирается. Своей мозаикой пенсионерка украсила уже почти весь двор.

- Если закончится место у нас, пойду к соседям, - смеется она.