В Академическом нарисовали гигантский мурал, который светится ночью

В Екатеринбурге появится еще один мурал, так называют гигантские граффити, нарисованные на фасадах домов. Это еще одно граффити, связанное с темой коронавируса в Екатеринбурге. Рисунок закончат в ближайшие дни. Увидеть его можно в Академическом районе – на Павла Шаманова,13.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УК «Академический», рисунок носит название «Семья». Это граффити является третьим рисунком проекта «Герои нашего времени». Первый рисунок называется «Виктория», он нанесен на фасаде дома напротив 40-й больницы. Второе изображение выполнено на фасаде дома по адресу Старых Большевиков,52. Рисунок называется «Волонтеры». Третье граффити носит название «Семья».

Так рисунок выглядит днем. Фото: пресс-служба УК "Академический"

- Второе граффити посвящено волонтерам всероссийской акции #МыВместе, которые, согласно рисунку, ловят запущенные семьей самолетики, - рассказала сопредседатель регионального отделения общественного движения «Народный фронт» Анастасия Немец, являющаяся куратором проекта.

По замыслу авторов, волонтеры ловят самолетик, который им послала семья из Академического. Фото: пресс-служба ОНФ

Величина граффити «Семья» составляет 12 квадратных метров. Эту работу планируют завершить 12-13 июня. Причем найти подходящее место было не так-то просто, ведь в Академическом мало домов, где на фасадах нет окон.

Художникам пришлось работать ночью. Фото: пресс-служба УК "Академический"

- Работали ночью, так как было нужно изобразить рисунок через проектор, который светится в темноте. В рисунке задействовано несколько десятков оттенков. По словам художников, краска рисунка продержится от 5 до 10 лет, - уточнили в пресс-службе УК «Академический».