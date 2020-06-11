2020-06-11T10:42:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В тяжелом состоянии 80 пациентов: в Свердловской области еще 312 человек заболели коронавирусом

Covid-19 заразились 8 506 жителей региона
Юлия СТАЛИНА
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Covid-19 заразились 8 506 жителей региона.Covid-19 заразились 8 506 жителей региона.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрировали в Свердловской области: 11 июня подтвердили 312 человек с Covid-19. По данным оперативного штаба, только 190 человек жители Екатеринбурга, остальные – в других муниципалитетах региона. С конца марта в Свердловской области зарегистрировано 8 506 зараженных.

- Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - говорят в региональном оперативном штабе.

11 июня из свердловских больниц выписали 148 человек, всего уральские врачи вылечили 3790 пациентов. Сейчас в больницах

Также оперштаб сообщает, что за сутки в регионе не было ни одного умершего от коронавируса. Всего скончались от инфекции 48 пациентов.

Тем временем, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о закупке препарата от коронавируса «Авифавира». Само лекарство начнут использовать муниципальных больницах с 11 июня, стоимость одной упаковки 22 тысячи рублей. При этом, по словам главы региона, одному пациенту потребуется две или три упаковки препарата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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