2020-06-11T08:14:03+03:00
Общество

«Три дня в пути – и ты на полуострове»: с конца июня из Екатеринбурга запускают поезда в Крым

Они будут курсировать раз в неделю и проезжать через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, а также Казань, Саранск и Пензу
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"
Изменить размер текста:

С 1 июня в Крыму открывается туристический сезон. В связи с этим Минтранс РФ поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта организовать дополнительные поезда до полуострова из разных городов страны.

Поэтому уже с 30 июня компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга – вплоть до конца дня 11 июня. По данным Минтранса РФ, поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и проходить через крупные транспортные узлы России.

- С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, установленных в целях сдерживания распространения коронавируса и для расширения географии железнодорожных перевозок по направлению в Крым, проработаны маршруты и расписание новых направлений, - рассказал гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

А теперь подробнее к расписанию:

Поезд № 75/76 Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. На маршруте – Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.

Поезд № 141/142 Екатеринбург – Симферополь. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Время в пути составит около трех суток. Стоимость билета станет известна после открытия продаж, они должны стартовать до конца дня.

Помимо этого компания запускает поезд «СимферопольКисловодск», который будет курсировать два раза в неделю и проходить через Минводы, Армавир и Краснодар. А также поезд «Санкт-Петербург – Евпатория». Он будет курсировать через день с остановками в крупных жд узлах страны, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В компании уверяют, что все меры санбезопасности будут соблюдены, так что пассажирам переживать точно не стоит. Также для удобства все места оборудованы индивидуальными приборами освещения и розетками. В автоматическом режиме работает климат-контроль. Еще одно новшество, которое скрасит поездку в поезде – дорожная онлайн-библиотека, музыка и кинофильмы для пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Михаил Ефремов обязательно сядет. В отличие от тысяч других, которые откупятся
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян - о том, что не нужно переживать за наказание виновных в громких историях. Лучше говорить о тех, которые так и останутся "тихими"
Новости 24
У уральца забрали машину из-за долгов по штрафам
«Отмечали с другом рождение сына»: на Урале произошло смертельное ДТП по вине пьяного водителя
Жара пошла на спад: в конце недели в Екатеринбурге пройдут дожди с грозами
«Не хочу семью для галочки!»: звезда «Уральских пельменей» - об отношении к браку
В новом учебном году свердловских школьников будут проверять на тепловизорах
Летели через Казань: в Екатеринбург вернулся 61 турист из Дубая
«Превратится в пластиковый двор»: активисты Екатеринбурга выступили против благоустройства парка XXII Партсъезда
В Екатеринбурге иномарка сбила подростка на мопеде
Дело было в школе: вице-губернатор Павел Креков сломал дозатор от антисептика, когда показывал, как им пользоваться
Против водителя фургона, сбившего троих пешеходов на Малышева, возбудили уголовное дело
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря
Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора
Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале
Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф