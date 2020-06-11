«Три дня в пути – и ты на полуострове»: с конца июня из Екатеринбурга запускают поезда в Крым

С 1 июня в Крыму открывается туристический сезон. В связи с этим Минтранс РФ поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта организовать дополнительные поезда до полуострова из разных городов страны.

Поэтому уже с 30 июня компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга – вплоть до конца дня 11 июня. По данным Минтранса РФ, поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и проходить через крупные транспортные узлы России.

- С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, установленных в целях сдерживания распространения коронавируса и для расширения географии железнодорожных перевозок по направлению в Крым, проработаны маршруты и расписание новых направлений, - рассказал гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Фото: пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс"

А теперь подробнее к расписанию:

Поезд № 75/76 Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю. На маршруте – Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня.

Поезд № 141/142 Екатеринбург – Симферополь. Первый поезд из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля, будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Время в пути составит около трех суток. Стоимость билета станет известна после открытия продаж, они должны стартовать до конца дня.

Помимо этого компания запускает поезд «Симферополь – Кисловодск», который будет курсировать два раза в неделю и проходить через Минводы, Армавир и Краснодар. А также поезд «Санкт-Петербург – Евпатория». Он будет курсировать через день с остановками в крупных жд узлах страны, включая Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону.

В компании уверяют, что все меры санбезопасности будут соблюдены, так что пассажирам переживать точно не стоит. Также для удобства все места оборудованы индивидуальными приборами освещения и розетками. В автоматическом режиме работает климат-контроль. Еще одно новшество, которое скрасит поездку в поезде – дорожная онлайн-библиотека, музыка и кинофильмы для пассажиров.