Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 11 июня 2020 года: курс препарата от инфекции стоит

Минувшим вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые озвучил информацию о закупке властями препарата от коронавируса «Авифавира». Как выяснилось, лекарство начнут использовать муниципальных больницах с 11 июня, а стоимость одной упаковки можно сравнить с целой зарплатой – 22 тысячи рублей. А на деньги, которые потребуются на полноценный курс и вовсе можно купить подержанный автомобиль.

- Одному пациенту требуется 2-3 упаковки. Но закупать мы его будем. Сейчас ждем квоту на закупку, которую региону выделит Минздрав России, - пояснил глава региона в своем блоге в Instagram.

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СТАТИСТИКА

Увы, но количество новых заболевших и летальных исходов продолжает расти. За последние сутки в больницы поступило 284 новых пациентов. Общее число зараженных с начала пандемии - 8194.

Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 35 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 147 человек, а всего уральские врачи вылечили 3642 пациента. Число смертей увеличилось до 48 (+2).

Статистика за последние сутки. Фото: оперштаб

Кроме этого мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил о том, что центральная часть мегаполиса вышла в лидеры по числу заболевших. Хотя до этого худшими были Железнодорожный и Орджоникидзевские районы.

ШКОЛЫ ОБЛИВАЮТ АНТИСЕПТИКАМИ

В учебных заведениях вовсю идет подготовка к ЕГЭ, до которого осталось меньше трех недель. Коридоры и кабинеты буквально заливают антисептиками, чтобы снизить риск возникновения новой вспышки до минимума. Показательную экскурсию устроили в гимназии № 2 министр социальной политики Юрий Биктуганов и вице-губернатор Павел Креков. Вот только обход с чиновниками не обошелся без небольшого конфуза. Неприятность случилась, когда чиновники решили опробовать прикрепленный к стене дозатор с антисептиком.

Павел Креков случайно сломал аппарат с санитайзеромФото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала руки обработал Юрий Биктуганов.

- Вы, Юрий Иванович, неправильно руки обрабатываете, - с укором сказал Павел Креков, - смотрите как надо…

В следующую секунду Креков нажал локтем на дозатор и... хрясь! Дозатор угрюмо повис уже в нерабочем состоянии.

- Ну, вы же все сделаете? - смущенно спросил Павел Креков, повернувшись к учителям.

ДЕНЬ РОССИИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

В этом году для екатеринбуржцев приготовили сюрприз – большое светодиодное шоу на площади 1905 года и на Октябрьской площади. Однако, увидеть его можно будет лишь сидя перед монитором.

- Но никто туда допущен не будет. Потому что у нас действует режим ограничений. Поэтому будут квадракоптеры и профессиональные камеры, которые будут это транслировать в режиме онлайн, - рассказал замглавы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.

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ЕДИНСТВЕННЫЙ БАССЕЙН НАКРЫЛИ ГАИШНИКИ

Настоящим пиром во время чумы можно назвать автопробег блогеров, которые проехались по центру Екатеринбурга в прицепе с бассейном. А много ли надо сейчас для счастья? Налили 300 литров воды, взяли с собой двух красоток в купальниках, и включили новый трек Элджея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784150" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге девушки в купальниках проехались по центру города в бассейне.Видео: предоставлено участниками автопробега

Но смех смехом, а вот перед полицией объясниться пришлось. Точнее перед ГИБДД, которая оштрафовала их за «нарушение перевозки пассажиров» на 1000 рублей.

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