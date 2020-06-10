2020-06-10T17:42:25+03:00
Происшествия

«На последний звонок мамы я так и не ответила»: у скончавшейся после аварии на Малышева женщины остались две дочки

Татьяна Морозова работала парикмахером. Вечером 8 июня она оказалась на перекрестке с Мамина-Сибиряка, где фургон влетел в легковушку и отскочил на пешеходов
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Татьяна Морозова скончалась в реанимации. Фото: СОЦСЕТИТатьяна Морозова скончалась в реанимации. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Рабочая неделя началась в Екатеринбурге с чудовищной трагедии – в центре мегаполиса на перекрестке Мамина-Сибиряка – Малышева фургон протаранил трех пешеходов. Больше всех пострадала 45-летняя Татьяна Морозова, возвращавшаяся домой с работы. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга ее доставили в реанимацию больницы № 23, но через четыре часа после столкновения сердце женщины остановилось.

Погибшая Татьяна Морозова жила в Верх-Исетском районе.

Момент ДТП на Малышева, где фургон влетел в пешеходов.Видео: портал E1

- Таня светлый и добрый человек, - плачет ее соседка по квартире. – У нее две дочки и муж Александр. Семья исключительно положительная! Татьяна всю жизнь работала парикмахером в салоне красоты. Точное место не знаю, но где-то в центре. Я до сих пор не верю, что такая нелепая трагедия произошла именно с ней.

У Татьяны Морозовой был муж и две дочки-красавицы: старшей Екатерине 20 лет, а младшей всего шесть лет.

В страшной аварии на Малышева погибла мать двоих дочек.Татьяне Морозовой было 45 лет.Алексей БУЛАТОВ

- С мамой мы созванивались днем в понедельник. Это был обычный разговор дочери и матери, обсуждали предстоящий вечер. Я спрашивала у нее, когда она придет домой. Перед выходом с работы она звонила мне, но я пропустила вызов, - тихонько рассказывает ее старшая дочка Екатерина. – Потом увидела и перезвонила, но мама уже не могла говорить…Получается, что на последний звонок мамы я так и не ответила.

Виновником аварии оказался уроженец Ачитского района Свердловской области, а ныне житель областного центра, 53-летний Александр Азанов. Удивительно, как трезвый водитель, чей стаж более трех десятков лет, не заметил красный сигнал светофора и приближающийся слева поток машин?

В любом случае уголовного преследования ему уже не избежать. Расследованием аварии займется главное следственное управление регионального главка МВД. Кстати, именно там в прошлом году допрашивали скандально известного Владимира Васильева, который совершил ДТП на Малышева (тогда погибли двое мужчин – Прим. Ред.).

Место аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Место аварииФото: Алексей БУЛАТОВ

- С большой долей вероятности могу сказать, что собранная фактура является достаточно весомой для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сомнений в том, что уголовное дело будет, нет, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Виновник аварии Александр Азанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновник аварии Александр АзановФото: Алексей БУЛАТОВ

Александру Азанову грозит до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все трое были в шоковом состоянии»: медсестра – о том, как спасала людей в смертельном ДТП на Малышева (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«На последний звонок мамы я так и не ответила»: у скончавшейся после аварии на Малышева женщины остались две дочки
Татьяна Морозова работала парикмахером. Вечером 8 июня она оказалась на перекрестке с Мамина-Сибиряка, где фургон влетел в легковушку и отскочил на пешеходов
«Вместо тюрьмы лучше его сослать в саратовский театр на 7 лет»: Друг Михаила Ефремова Андрей Ургант прокомментировал смертельное ДТП с участием актера
Андрей Львович не стеснялся в выражениях и даже назвал Евремова «идиотом, который нажрался и убил человека» [видео]
Новости 24
Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря
Стартапы готовы к пилоту: УБРиР завершил отборочный этап корпоративного акселератора
Объявлена возможная дата Ночи Музыки-2020 в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев рассказал, сколько денег потратили на дезинфекцию детских садов на Урале
Виталий Милонов нашел способ увековечить имена погибших от пандемии коронавируса
Водителю, который катал красоток в бассейне по Екатеринбургу, выписали штраф
Какие страны первыми пустят россиян: отвечает эксперт
ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 миллиардов рублей
«Купил за 15 тысяч»: на Урале поймали 15-летнего подростка на тонированном «Жигули»
До конца ноября в Екатеринбурге очистят 12 участков Исети
Измеряют температуру и торгуют антисептиками: как Кольцово борется с коронавирусом
С арктическим оттенком: на Параде Победы в Екатеринбурге впервые проедет «северная техника»
День России 2020 в Екатеринбурге: хоровое пение и семейное караоке в режиме онлайн
До 75 тысяч в сутки: в Екатеринбурге запустили новую линию по производству одноразовых масок
ВТБ снижает размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5%
Обещала снять порчу: мошенница украла у екатеринбурженки 500 тысяч
На Среднем Урале запустили «горячую линию» по вопросам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Квиз и другие современные онлайн-форматы использовала Свердловская детская железная дорога для аттестации воспитанников
В Екатеринбурге частный детсад наказали за работу во время самоизоляции
В мэрии Екатеринбурга решают, привлекать ли горожан на голосование по Конституции РФ розыгрышами и лотереями
Центральная часть Екатеринбурга выбилась в лидеры по числу зараженных COVID-19
Для голосования по Конституции РФ больше 100 дворов Екатеринбурга превратят в избирательные участки
В ГКБ №40 в Екатеринбурге на карантин закрыли четыре отделения
Пытались поджечь дважды: полиция Екатеринбурга проверяет ночной пожар на Уктусе
Чиновники решили устроить в Екатеринбурге световое шоу, на которое не пустят зрителей
Успели вынести газовые баллоны: на Среднем Урале сгорели семь гаражей