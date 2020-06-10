«На последний звонок мамы я так и не ответила»: у скончавшейся после аварии на Малышева женщины остались две дочки

Рабочая неделя началась в Екатеринбурге с чудовищной трагедии – в центре мегаполиса на перекрестке Мамина-Сибиряка – Малышева фургон протаранил трех пешеходов. Больше всех пострадала 45-летняя Татьяна Морозова, возвращавшаяся домой с работы. С черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга ее доставили в реанимацию больницы № 23, но через четыре часа после столкновения сердце женщины остановилось.

Погибшая Татьяна Морозова жила в Верх-Исетском районе.

Момент ДТП на Малышева, где фургон влетел в пешеходов.Видео: портал E1

- Таня светлый и добрый человек, - плачет ее соседка по квартире. – У нее две дочки и муж Александр. Семья исключительно положительная! Татьяна всю жизнь работала парикмахером в салоне красоты. Точное место не знаю, но где-то в центре. Я до сих пор не верю, что такая нелепая трагедия произошла именно с ней.

У Татьяны Морозовой был муж и две дочки-красавицы: старшей Екатерине 20 лет, а младшей всего шесть лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784265" frameborder="0"></iframe> В страшной аварии на Малышева погибла мать двоих дочек.Татьяне Морозовой было 45 лет.Алексей БУЛАТОВ

- С мамой мы созванивались днем в понедельник. Это был обычный разговор дочери и матери, обсуждали предстоящий вечер. Я спрашивала у нее, когда она придет домой. Перед выходом с работы она звонила мне, но я пропустила вызов, - тихонько рассказывает ее старшая дочка Екатерина. – Потом увидела и перезвонила, но мама уже не могла говорить…Получается, что на последний звонок мамы я так и не ответила.

Виновником аварии оказался уроженец Ачитского района Свердловской области, а ныне житель областного центра, 53-летний Александр Азанов. Удивительно, как трезвый водитель, чей стаж более трех десятков лет, не заметил красный сигнал светофора и приближающийся слева поток машин?

В любом случае уголовного преследования ему уже не избежать. Расследованием аварии займется главное следственное управление регионального главка МВД. Кстати, именно там в прошлом году допрашивали скандально известного Владимира Васильева, который совершил ДТП на Малышева (тогда погибли двое мужчин – Прим. Ред.).

Место аварииФото: Алексей БУЛАТОВ

- С большой долей вероятности могу сказать, что собранная фактура является достаточно весомой для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сомнений в том, что уголовное дело будет, нет, - рассказывает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Виновник аварии Александр АзановФото: Алексей БУЛАТОВ

Александру Азанову грозит до 12 лет лишения свободы.

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