2020-06-10T17:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Во сколько свердловчанам обойдется лекарство от COVID-19: отвечает губернатор Куйвашев

На одного заболевшего требуется 2-3 упаковки дорогого препарата «Авифавир»
Олег ГАЛИМОВ
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Также стала известна возможная дата "Ночи музыки - 2020"Также стала известна возможная дата "Ночи музыки - 2020"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 11 июня в больницы и стационары Свердловской области начнут закупать препарат «Авифавир». Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

- Будет ли в стационарах Свердловской области использоваться Авифавир как в Московской области? – Конечно, планы по его использованию есть. Это не самый дешевый препарат – стоимость одной упаковки 22 тысячи рублей, а одному пациенту требуется 2-3 упаковки. Но закупать мы его будем. Сейчас ждем квоту на закупку, которую региону выделит Минздрав России, - сообщил губернатор.

Также в своем блоге Евгений Куйвашев сообщил возможную дату Ночи музыки - День города, который в 2020 году выпадает на 15 августа.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего регионе всего зарегистрировано 8194 случая COVID-19.

Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 35 – на аппаратах ИВЛ. За последние сутки было выписано 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 3642 пациента. Общее число смертей от инфекции – 48.

Статистика по состоянию на 10 июня 2020 года. Фото: оперштаб

Статистика по состоянию на 10 июня 2020 года. Фото: оперштаб

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ИСТОЧНИК KP.RU

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