«Не заводится»: на Урале женщина пытается вернуть деньги у автосервиса за сломанную машину

- Мою машину сломали в автосервисе. Я заплатила почти сто тысяч рублей. Я хочу справедливости, - возмущается женский голос в трубке.

Жительница Арамиля пожаловалась в редакцию «КП-Екатеринбург». По словам Олеси Фиест она обратилась в автосервис, чтобы починить свой автомобиль. У свердловчанки седан Geely Emgrand 2008 года выпуска. Нужно было поменять двигатель, что автомастера и сделали. Женщина забрала машину, а спустя два дня она просто перестала заводиться.

- Мы поехали в другой автосервис, там мастера ужаснулись и рассмеялись. Спрашивали, кто такой рукастый это вытворил, - возмущается Олеся. – Двигатель устанавливается на специальную подушку. Они сломали крепления на эту подушку и приварили его прямо к кузову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784245" frameborder="0"></iframe> Свердловчанка пытается вернуть деньги у автосервиса.Видео: Олеся Фиест

Когда Олеся забрала машину из первого автосервиса, она поехала в соседний город Сысерть. На обратном пути почувствовала, что коробка передач перестала работать. Услышала треск, позже выяснилось, что это упал двигатель, и попыталась затормозить. Чудом получилось остановиться.

- Я очень испугалась. На заднем сидении были мои маленькие дети 7 и 8 лет, - сказала Олеся.

За работу сервиса свердловчанка отдала 91 тысячу рублей. Когда приехала к ним разбираться с мастерами, те развели руками со словами «Мы не знаем, почему она не едет». Деньги возвращать, конечно же, отказались. А позже Олеся узнала, что двигатель, который ей поставили, сняли с арестованной машины и зарегистрировать в ГИБДД она его не сможет.

В автосервисе поставили двигатель с арестованной машины. Фото: предоставлено героем публикации.

Хозяин автосервиса занес Олесю в «черный список»: на звонки не отвечают, когда та приезжает к ним, разговаривать отказывается. Женщина намерена вернуть потраченные деньги и отправилась в прокуратуру, там ей посоветовали сначала сходить в Роспотребнадзор. Но защитить права потребительницы пока не могут, ведомство не работает в связи с коронавирусом. Пока автомобиль не на ходу.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Ярослав Русских, управляющий партнёр ЮА «Право-Инвест»

Первый вариант решения вопроса.

Судя по пояснениям, ремонт осуществляло юридическое лицо или ИП (автосервис), автомобиль гражданка эксплуатирует не в связи с предпринимательской деятельностью, значит к отношениям применяется Закон о защите прав потребителей. Его нормы предусматривают, что в случае существенных нарушений к качеству работы, потребитель вправе отказаться от договора, требовать возврата уплаченной суммы, компенсации морального вреда, штрафа в размере 50% от всей присужденной суммы (штраф взыскивается в пользу потребителя).

Но в данной ситуации сложности с доказыванием: так как у потребителя нет ни договора, ни заказа-наряда, ни актов выполненных работ, оппонент может занять позицию, утверждая, что эти работы по замене двигателя вообще проводил не он.

Факт оплаты стоимости на карту директора не является достаточным доказательством того, что работы выполнялись именно этим автосервисом: может быть ситуация, когда некая предоплата внесена, а работы не выполнялись или выполнялись другим лицом.

Доказать свою правоту (факт выполнения именно этих работ именно этим автосервисом) можно: найти свидетелей, инициировать переписку с автосервисом (возможно, в письменных ответах работники автосервиса признают те или иные факты), найти владельца машины, чей двигатель переставили ей и от него получить доказательства, что это именно его двигатель и он осуществлял ремонт именно в этом автосервисе, поднять переписку в мессенджерах с работниками автосервиса.

Плюс, так как речь идет о качестве работ – не исключена возможность назначения технической экспертизы, которая должна ответить на вопрос о наличии у двигателя неисправностей и причинах их появления (некачественный ремонт или неправильная эксплуатация самим потребителем). То есть процесс предстоит трудоемкий в плане доказывания.

Второй вариант:

Взыскать оплаченную сумму с самого получателя средств как неосновательное обогащение: если в платежном документе нет назначения платежа – можно говорить об ошибочном платеже и он считается неосновательным обогащением и подлежит возврату.

Если в платежном документе назначение платежа «за выполненные работы», можно требовать возврата неотработанного аванса с получателя на основании ст.715 ГК РФ указывая, что оплата за работы принята, а работы не выполнены, либо если в назначении платежа в качестве исполнителя работ указано юридическое лицо (не сам получатель денег) нужно устанавливать связь получателя с этим юридическим лицом и использовать этот факт при доказывании обстоятельств по Первому варианту.

Ключевой момент – каково назначение платежа.

В любом случае совет: если Вы обратились за выполнением работ, составляйте договор, акты выполненных работ, сохраняйте всю переписку.