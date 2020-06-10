«Это эксперимент»: фотограф из Екатеринбурга, оставшись без работы из-за COVID-19, начала снимать по WhatsApp

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции сильно ударили по малому и среднему бизнесу, многим пришлось закрыться и с конца марта сидеть без работы. Досталось и фотографам, специализирующимся на модельных съемках. Как работать, если все студии закрыты, а на улицы выходить для прогулок разрешили только недавно?

Но русский человек всегда отличался смекалкой и находил выход, кажется, даже из самой сложной ситуации. Поэтому фотографы открыли для себя новый, «самоизоляционный» жанр съемки: через веб-камеру. Звучит странно и даже немного футуристично, согласитесь? «Комсомолка» поговорила с фотографом из Екатеринбурга, Кристиной Морис, и выяснила, насколько это похоже на настоящую, офлайн-съемку. А еще журналист сама стала моделью и опробовала все на себе.

КАК ПРИШЛА В ГОЛОВУ ТАКАЯ ИДЕЯ?

Кристина работает фотографом уже 4 года. В конце марта в регионе ввели режим самоизоляции. И тогда же начали отменяться съемки в студии – одна за другой. Некоторые Кристине пришлось отменять самой, даже когда заказы продолжали приходить и после введения ограничений – она сознательно соблюдала самоизоляцию.

Идея снимать через веб-камеру пришла спустя пару недель. Девушка узнала о новом «жанре» в Instagram – к тому моменту съемку стали активно использовать коллеги в других городах и странах. После чего написала знакомой, работающей моделью, и предложила бесплатно попробовать, попрактиковаться.

- Мы знали с ней, что это, своего рода, эксперимент. Поэтому было не так страшно, но все равно мне не очень нравится, как получилось, - рассказывает Кристина. – Очень сложно работать в неподготовленном помещении, тем более, не присутствуя там вживую.

В качестве фона выбрали балкон моей квартиры. Фото: Кристина Морис

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ВЕБ-КАМЕРУ

По словам Кристины, сложно найти подходящее место для съемки в квартире, которая для этого, в принципе, не предназначена. Еще труднее – как для модели, так и для самого фотографа – расположить телефон таким образом, чтобы он был на нужной высоте и под нужным углом, который привычным жестом, как на фотоаппарате, не поменяешь.

- Я не понимаю, в чем роль фотографа заключается. По сути, твои руки – это руки модели, но она не всегда может понять, что тебе надо. То есть нужно научиться очень точно объяснять, что ты хочешь, - говорит девушка. – Проще намного поставить самому видео, попозировать, как тебе надо, а потом просто сделать несколько скриншотов, какие тебе нужны. И то же самое будет.

Еще один минус такой съемки, с точки зрения фотографа, - качество получаемого изображения. Оно будет значительно хуже, чем при обычной съемке. Поскольку у каждого человека камера на телефоне или ноутбуке разная. Подпортить изображение, разделив его на пиксели, может и скорость Интернета. Для видеосвязи можно использовать любой популярный мессенджер: Skype, FaceTime, Zoom, WhatsApp. Кристина проводит съемку через последний.

Но и плюсы тут есть. Во-первых, это возможность работать удаленно и не тратить время и деньги (а иногда и нервы) на дорогу и поиск локаций. Во-вторых, это чувство комфорта дома – согласитесь, дома, в окружении любимых вещей чувствуешь себя более расслабленно. Это значительно облегчает съемку. В-третьих, экономия физических сил фотографа, ведь ему достаточно только нажимать на кнопку смартфона, чтобы сделать скриншот.

Пока Кристина проводит онлайн-съемки бесплатно, чтобы попробовать что-то новое и набраться опыта. Другие фотографы берут за фотосессии деньги – порядка 500 рублей в час. Тогда как стоимость обычной съемки в студии около трех-четырех тысяч рублей – то есть, значительно дороже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784082" frameborder="0"></iframe> Как журналист «КП» поучаствовал в фотосессии по WhatsApp.Мария Трапезникова

КАК ПРОИСХОДИТ СЪЕМКА

Организовать процесс можно по-разному. Некоторые фотографы на свою камеру снимают экран смартфона, через который позирует модель. Но самый простой и популярный – делать скриншоты видеосвязи, после чего обрабатывать и обрезать так, как нужно. В нашем случае использовался именно он.

Мы созвонились с Кристиной по видеосвязи в WhatsApp.

- Покажи мне свою квартиру. Выберем место для съемок, - дает задание Кристина.

Локацию выбрали – ей стал мой балкон с кирпичной стеной и кухня с деревянным столиком и гирляндой на стене. Последующие несколько минут мы пытались выбрать позу, в которой мне, человеку, который очень редко попадает в объективы фотографа, было бы комфортно.

- Встань возле кирпичной стены- это отличный фон, – советует фотограф. – Подними голову выше, а руку ниже... Смотри правее, хотя нет, давай левее. Наклонись чуть-чуть.

Лично мне эти несколько минут показались вечностью. Я не любитель фотографироваться, поэтому в какой-то момент начала нервничать. Спасла ситуацию кошка, которая удачно подвернулась под руку.

- Котик покорит Instagram! - подбадривает Кристина, и я смело подставляю Булку – так зовут мою кошку – перед веб-камерой.

Кристина, как модельный фотограф, всегда старается подобрать в единый концепт одежду модели, ее макияж и прически, аксессуары, а также реквизит и окружающую обстановку. Но в «домашней» фотосессии все несколько иначе – продумать можно только внешний вид человека, используя подручные реквизиты и интерьер дома.

В среднем, на такую фотоссесию тратится около 40 минут, чтобы получить 15-20 нормальных фотографий. Мы управились за 15 минут, сохранив на память шесть фотокарточек. Предлагаем вам оценить работу фотографа.

На память сделали всего шесть фотокарточек. Фото: Кристина Морис

И КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ?

Получив готовые фотографии, я поняла, что разница между ними и селфи практически не ощущается. Отличие онлайн-фотосесси только в том, что ты работаешь с профессиональным фотографом. Человеком, который знает, как тебе лучше встать, куда посмотреть и какой фон подобрать. Да и качество, как и объясняла Кристина, было значительно хуже.