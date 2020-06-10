После смертельных пожаров в Москве и Питере «Уральский приборостроительный завод» отозвал аппараты ИВЛ

«Уральский приборостроительный завод» отозвал произведенные аппараты ИВЛ. Такое решение связано с пожарами, которые произошли в Москве и Санкт-Петербурге. Их жертвами стали семь человек.

Причиной отзыва аппаратов стало требование Росздравнадзора. Речь идет об аппаратах «Авента-М», произведенными «Уральским приборостроительным заводом» после 1 апреля 2020 года. Об этом говорится в в письме приборостроительного завода, опубликованного Росздравнадзором и размещенном на сайте сертификационного центра «Невасерт».

Также в письме говорится, что эти проверки могут проводиться как на территории завода-изготовителя, так и по месту нахождения техники.

- АО «УПЗ» обязуется за свой счет нести все расходы, связанные с содержанием и хранением оборудования, его тестированием и техническим исследованием, - сообщается в письме.

В пресс-службе «Уральского приборостроительного завода» информацию об отзыве партии аппаратов подтвердили.

- В настоящее время уполномоченными организациями проводятся экспертизы работоспособности и безопасности эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких марки «Авента - М» производства АО «УПЗ». До завершения проверок приостановлено применение АИВЛ этой марки ограниченной партии, - рассказали «КП» в пресс-службе завода.

Там добавили, что тестовые испытания будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях.

- В ряде случаев проверки будут проведены в больницах, совместно с медицинским персоналом для оперативного контроля качества и отработки обратной связи по условиям эксплуатации, - уточнили в «УПЗ».

Напомним, первый пожар случился московской больнице 9 мая. В нем погиб один человек, а уже 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия снова произошло возгорание. Его жетвами стали шесть человек. По словам дежуривших врачей реанимационного отделения, в палате загорелся аппарат ИВЛ, после чего вспыхнул подаваемый к нему кислород.

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