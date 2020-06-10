Слониха ест веники, а гепард греет пузико на солнце: как животные в Екатеринбургском зоопарке спасаются от жары

Ух, кажется на Урал пришло лето. Тридцатиградусная жара в Екатеринбурге стоит уже четвертые сутки подряд, местные жители пытаются скрыться от зноя, убегая под навесы или кондиционеры. А как обстоят дела у обитателей Екатеринбургского зоопарка: отдыхают ли они у бассейна или ищут тень?

Кто-то много времени проводит у бассейна. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Точно у кого нет проблем, так это у выходцев тропических широт – слониха Даша, львы, ягуары, обезьяны, попугаи – радуются теплу и солнышку в летних вольерах.

Вот, например Даша отмахивается, словно веером, веником. Слониха не знает проблем в такую жару.

Слониха Даша отмахивается веником. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Ягуар решил воспользоваться такими редкими солнечными ваннами на Урале и подставил пузико, чтобы позагорать.

Жители умеренного пояса - тоже любят погреться. Шимпанзе Джонни закатывает глаза от удовольствия, когда наступает теплая погода.

У шимпанзе тоже все хорошо. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Больше всего не повезло белым медведем. Их шкура не предназначена для таких высоких температур. Но косолапые спасаются в бассейне и проводят сейчас там все время.

- Сотрудники зоопарка обеспечивают животных всем необходимым в условиях жары – это и теневые зоны, где можно укрыться от палящего солнца, и уютные домики и берлоги, где температура воздуха ниже температуры окружающей среды, и водные процедуры и бассейны, где холодная вода позволяет освежиться в любое время, - рассказывают в пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Белые медведи тоже загорают в прохладном бассейне. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Напомним, уральские синоптики объявили жару на ближайшие пару дней. Затем температура пойдет на спад.