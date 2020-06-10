Укрепил позиции: УрФУ поднялся на 331 место в мировом рейтинге QS

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) поднялся за год сразу на 33 строчки престижного рейтинга QS World University Rankings. Согласно опубликованным сегодня данным, УрФУ занял 331 место в мире, укрепив показатели академической репутации и интернационализации.

- Рост в свежем рейтинге QS — это результат последовательной работы вуза на протяжении нескольких лет, его участия в программе международной конкурентоспособности «5-100». Мы видим заметный прирост в академической репутации — на 75 позиций в сравнении с прошлым годом. Кроме того, на успехе в рейтинге сказалось и увеличение на 58 позиций по показателю доли иностранных студентов, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

УрФУ занял 331 место в мировом рейтинге. Фото: пресс-служба вуза

Результаты рейтинга подтверждают серьезные достижения университета в сфере сотрудничества науки и образования с глобальными российскими компаниями, которые формируют технологические запросы пользователей в различных регионах страны, уверен председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский.

- Особо хочу отметить нацеленность наших ученых и преподавателей на международное взаимодействие, в частности, по проектам Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня, — подчеркнул Пумпянский. — Уверен, создание и развитие НОЦ значительно повысит заметность и конкурентоспособность вуза в глобальном масштабе».

Напомним, Уральский НОЦ «Передовые производственные технологии и материалы» создан в 2019 году для объединения исследовательского потенциала Свердловской, Челябинской и Курганской областей. Сегодня в состав НОЦ входят 78 организаций науки, образования и реального сектора экономики, а в мае 2020 года был сформирован наблюдательный совет центра.

По словам первого заместителя проректора по науке УрФУ Владимира Кружаева, университет продвигается на мировой арене в том числе благодаря совместным исследованиям с ведущими зарубежными учеными, организации крупных международных научных мероприятий и участию ученых вуза в крупнейших мероприятиях других стран.

- В новых условиях на передний план выходит дистанционное взаимодействие наших ученых и преподавателей с коллегами и студентами из других стран. Многие международные мероприятия в научной и образовательной сферах сейчас меняют свой формат. Кто лучше сможет адаптироваться, тот и достигнет лучших результатов, — поделился Кружаев.

Весной 2020 года Уральский федеральный университет показал рост в предметных рейтингах QS World University Rankings by Subject. Так, университет находится в группе 101-150 рейтинга по философии, 151-200 по археологии, 201-250 по математике, входит в 300 лучших университетов мира по лингвистике, топ-400 по материаловедению.

СПРАВКА «КП»

Рейтинг мировых университетов QS выходит с 2004 года. Учебные заведения оценивают по их академической репутации, востребованности у работодателей, соотношению числа студентов и преподавателей, цитируемости ученых, а также числу иностранных студентов и преподавателей. Участие в новом исследовании приняли 1 604 университетов мира, из них 28 российских.