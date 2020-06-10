Опять две смерти: за сутки 284 человека в Свердловской области заразились коронавирусом

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Свердловской области: 10 мая подтвердилось еще 284 человека с инфекцией. Заболели 180 жителей Екатеринбурга, остальные — жители других муниципалитетов области.

По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии на Среднем Урале 8194 зараженных.

- Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, на сегодняшний день только 71 из них находится в реанимации, в том числе 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, - рассказывают о состоянии заболевших уральцев в оперштабе. - В Состоянии средней тяжести находится 642 человека, все они под наблюдением врачей 40-й больницы.

Сегодня, 10 мая выписали еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 3642 пациента.

Также оперштаб подтвердил еще две смерти от Covid-19. Всего в Свердловской области от коронавируса скончались 48 человек.

КСТАТИ

Тем временем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ослабил ограничительные меры. С 9 июня глава региона области работать непродовольственным магазинам, имеющих отдельный вход. Если число заболевших будет снижаться, то регион будет готов перейти на второй этап снятия режима. То есть появится возможность открыть общепит и фитнес-клубы.

Напомним, 9 июня вице-губернатор Павла Крекова, Свердловская область вышла на плато по числу заболевших за прошлые сутки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Людям надоела показуха»: свердловчане высказали свое мнение о мерах по противодействию коронавирусу в Инстаграме губернатора. У жителей региона вызвало вопрос, кто будет следить за работой магазинов, которым разрешили открыться (подробнее)

Откроют ли ЗАГСы в Свердловской области и Екатеринбурге до 1 июля: отвечает губернатор (подробнее)

Заперся в библиотеке с котиком: Евгений Ройзман заболел коронавирусом. Бывший мэр Екатеринбурга решил сделать тест на COVID-19, когда у него поднялась температура (подробнее)

За сутки на Среднем Урале нашли еще 242 заболевших COVID-19 (подробнее)

«Слишком доверяли врачам»: екатеринбурженка, которой поставили неверный диагноз, скончалась.

Накануне онколог сообщил мужу Дарьи Антроповой, что девушку нельзя спасти. Весной 2019 года у нее диагностировали саркому Юинга (подробнее)

«Я был в ужасе»: следователи перепутали имя умершей екатеринбурженки, которой поставили неверный диагноз

Дарья Антропова умерла на руках у мужа Кирилла в поезде, на котором пара возвращалась домой из Москвы (подробнее)